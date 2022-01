Brandenburg/H

„Wohn- und Geschäftshaus in Bestlage“, 1080 Quadratmeter vermietbare Fläche, davon 980 Quadratmeter Wohnfläche, der Rest Gewerbe auf einem 900 Quadratmeter großen Grundstück. Kaufpreis: ab 2,9 Millionen Euro, mit Nebenkosten für Makler, Grunderwerbssteuer, Notar und Grundbucheintrag sind es 3,35 Millionen Euro.

Foto von der Reichstein-Villa

Diese Anzeige ist derzeit auf der Internetplattform Immobilienscout24.de zu lesen. Illustriert ist das Inserat mit einem schönen Foto vom Stadtkanal und – deutlich erkennbar – von dem Gebäude, das die Brandenburger als Reichstein-Villa kennen, in dem sich aber der Verwaltungssitz der Brennaborwerke befand, zu DDR-Zeiten die SED-Kreisleitung.

Nach der Wende gab es Pläne, in der Kirchhofstraße 17 unter anderem ein Altenheim hier einzurichten, im Herbst 2004 wurde der 1905 errichtete Bau versteigert. Der Architekt und Immobilienentwickler Thomas Schlicht erwarb das Anwesen für 150.000 Euro. Später stieg der Steuerberater Bernhard Niesing ein, gemeinsam restaurierten sie das auffällige Gebäude bis 2007.

Eigentümer trennten sich

Eingezogen sind Niesings Steuerbüro, Schlichts Verwaltung, ein Rechtsanwalt und die örtliche Niederlassung der Apo-Bank. Unterm Dach und in den beiden Türmchen entstanden Wohnungen. Vor einigen Jahren gab Niesing seine Anteile auf, erhielt im Gegenzug von Schlicht eine andere Immobilie in der Steinstraße.

Schlicht war wieder Alleineigentümer. Zwischenzeitlich hat er die beiden Türme nochmals saniert und mit dem Ausbau einer Etage begonnen. Wollte er dennoch dieses Juwel aufgeben?

Renommierter Makler soll verkaufen

Beauftragt mit dem Verkauf der inserierten Immobilie ist die RHE Grundbesitz KG. Die sitzt in der Koenigsallee in Berlin-Grunewald und setzt nach eigenen Angaben deutschlandweit Immobilien für nationale und internationale Kunden ein Transaktionsvolumen von 300 Millionen Euro im Jahr um.

Foto war nur Illustration

„Wir tätigen Immobilieninvestments für gewerbliche und institutionelle Anleger“, sagt RHE-Vorstand Ernst Ehrenkönig. Schlicht kenne er persönlich, er habe auch keinen Auftrag, die Villa zu verkaufen, beteuert Ehrenkönig. „Beworben wird eine andere Immobilie, die aber wie ihr Besitzer nicht in der Öffentlichkeit erscheinen soll. Wir haben das besagte Foto ausgewählt, um zu illustrieren, dass Brandenburg an der Havel mittlerweile eine wunderschöne Stadt ist.“

Aufgrund der Irritationen wolle er aber dafür sorgen, dass das Fotomotiv bald gegen ein unverfänglicheres ausgewechselt wird.

Geschäftsmann investiert in Brandenburg an der Havel

Ehrenkönig ist selbst seit 2015 der Havelstadt verbunden. Er habe 2015 von einem hiesigen Makler ein kleineres Miethaus mit mehreren Wohneinheiten zum Kauf angeboten bekommen und zugegriffen. „Das ist meine private Investition.“ Mittlerweile seien einige Häuser mit jeweils sechs bis zwölf Wohneinheiten hinzugekommen.

In naher Zukunft will der Geschäftsmann womöglich auch Neubauprojekte in der Havelstadt realisieren. Doch erst einmal muss er das irreführende Foto auf der Internetseite austauschen.

Von André Wirsing