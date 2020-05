Fantastische Reise ins All: Brandenburger bringt Science-Fiction-Roman für Kinder heraus

Brandenburg/H

Man könnte sagen, Martin Ahlborg hat mal eben ein Buch geschrieben. Denn in nur drei Wochen ist „Jack Lonestar und die Rache des Arok“ (fast) fertig gewesen. Das ist aber nicht die einzige faszinierende Anekdote rund um das Erstlingswerk – ein Science-Fiction-Roman für Kinder – des Brandenburgers.

„Auf Rakete reimt sich nicht so viel“

Martin Ahlborg ist Programmierer. Gemeine Menschen würden wohl sagen, das klingt nicht sofort nach kreativem Schriftsteller. Ahlborg jedoch hatte schon immer ein Faible für das Schreiben, erzählt er. Vor allem Kurzgeschichten und Gedichte sind aus seiner Feder geflossen. Schüttelreime haben es ihm angetan, sagt er. Um die möglichst interessant zu gestalten, hat er sogar ein Computerprogramm geschrieben, das ihm Reimpaare ausspuckt.

Darin spielt Science Fiction so gar keine Rolle. „Auf Rakete reimt sich nicht so viel“, meint der 40-Jährige schmunzelnd. Stattdessen waren es eher Alltagssachen, lustig, gern auch mal schlüpfrig. „ Heinz Erhard ist da mein Idol.“

Warum sein erster Roman nun aber Science Fiction wurde, hängt mit seinen Kindern zusammen. „Ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben“, berichtet Ahlborg. Und da erinnerte er sich, was er als Junge selbst gern gelesen hat – an Werke von Jules Verne oder die Genre-Romane russischer Autoren. „Ich wollte versuchen, meine Kinder auch für Science-Fiction zu begeistern.“

Faible für Raumfahrttechnik und Astronomie

Für die Altersklasse – die Tochter ist mittlerweile zehn, der Sohn 14 Jahre alt – gibt es kein so richtiges Angebot, stellte Ahlborg fest. „Die Bücher sind entweder zu einfach oder so brutal, dass sogar ich als Erwachsener traumatisiert bin, wenn ich die lese“, meint er. Also entstand die Idee, selbst Abhilfe zu schaffen.

„Ich hatte schon immer ein Faible für Raumfahrttechnik und Astronomie“, erzählt der Brandenburger. Auf seiner Internetseite berichtet er davon, wie er entsprechende Artikel ausgeschnitten und in seinen „Weltraumhefter“ geklebt hat. Aus diesem Grund ist nicht alles nur Fantasie in seinem Buch. Manche Sterne gibt es wirklich, Entfernungen und ähnliches hat Ahlborg versucht, realistisch einzuordnen.

Den Plot für seine Geschichte stand schnell. Die Idee dahinter: „Was wäre, wenn ich morgen in den Wald gehen und ein Raumschiff finden würde? Was würde ich tun?“. Genau das passiert den drei Freunden Jack, Fred und Leonard. Sie starten mit dem Raumschiff direkt ins Weltall durch. Dort bekommt es das Trio – wie soll es anders sein –nicht nur mit fremden Welten und Außerirdischen, sondern auch mit einer finsteren Bedrohung zu tun, die die gesamte Galaxie bedroht.

Drei Jahre bis zur Veröffentlichung

Martin Ahlborg meldete sich im November 2016 beim „National Novel Writing Month“ an. Bei diesem Schreibprojekt sind Kreative aufgerufen, in 30 Tagen einen Roman mit 50 000 Wörtern zu schaffen. Martin Ahlborg schaffte es sogar noch schneller. „Es floss“, sagt er über diesen Monat. Und: „Es passte“. Denn der Informatiker steckte gerade zwischen zwei Jobs und hatte ausreichend Ruhe und Energie, um sich kreativ zu betätigen.

Nach 24 Tagen dann überschritt er die magische 50.000. „You won!“, signalisierte ihm das Programm. Der Roman stand in der Rohfassung.

„Dann hat es noch einmal drei Jahre gedauert“, erzählt Martin Ahlborg. „Da ist das Leben dazwischen gekommen.“ Erste Leser und Korrektoren gab es jedoch schon, die gern das Endprodukt zu sehen bekommen wollten. „Irgendwann habe ich das Gedränge nicht mehr ausgehalten“, gibt der Autor zu. Er gab das Buch einer Lektorin – und die finale Version heraus.

Keine zweite Karriere

212 Seiten ist „Jack Lonestar und die Rache des Arok“ stark. Martin Ahlborg veröffentlichte es im Selbstverlag, gestaltete dazu das Cover selbst. Erschienen ist das Werk bereits im November 2019, macht aber derzeit die Runde in Brandenburgs Kinderzimmern. So ist der Autor, der selbst eher zurückhaltend ist, überhaupt in die Öffentlichkeit gekommen.

Die wenigen Bewertungen bei Amazon sind durchweg sehr gut. „Mein Sohn hat gesagt, es ist das spannendste Buch, das er je gelesen hat“, gibt Ahlborg zudem eine der für ihn wichtigsten Rezensionen preis.

Momentan schreibt er eher wenig, arbeitet aber grundsätzlich schon an einer zweiten Geschichte. Diesmal wird es Science Fiction für Erwachsene, sagt der 40-Jährige. Das Schreiben soll aber ein Hobby bleiben. „Es wird keine zweite Karriere“, so Martin Ahlborg. Weil er noch anderes machen möchte. „Ich bin einfach jemand, der gern verschiedene Sachen ausprobiert“, begründet der 40-Jährige.

Martin Ahlborg hat auch das Cover des Buches selbst gestaltet. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Jack Lonestar und die Rache des Arok“ kostet acht Euro. Es ist unter der ISBN 978-3750405394 im Buchhandel bestellbar – auch als E-Book. Es kann zudem direkt über Ahlborg via E-Mail an autor.martin@ahlborg.de bezogen werden.

Von Antje Preuschoff