Rekordverdächtig: In Ziesar blühen über 5500 Schachbrettblumen

Ziesar

Überraschung auf der Schachbrettblumenwiese vor den Toren Ziesars. Bei der traditionellen Zählung der Blüten konnten Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins am Donnerstag hohe Zahlen notieren. Trotz des unterkühlten Frühlings wurden 5532 lilafarbene Blüten registriert. Außerdem wurden zwölf weiß blühende Schachbrettblumen entdeckt. Das ist eines der besten Ergebnisse seit 1997. Damals gab es 5700 Blüten. Nur 2018 war die Zahl mit einem Meer aus 6350 Blüten noch größer. Spitzenreiter ist immer noch das Jahr 1992 mit 7500 Blüten.

Über 5500 blühende Schachbrettblumen wurden in diesem Jahr gezählt. Quelle: Silvia Zimmermann

Gezählt wird in Ziesar seit 1981. Und zwar immer nach der gleichen Prozedur. So wird die Wiese mit weißen Schnüren in zwei Meter breite Streifen unterteilt. Diese Bahnen werden danach von den Helfern zählend abgelaufen. Ziesars Schachbrettblumenwiese, die sich im Besitz der Stadt befindet, gilt als Naturdenkmal und zählt zu den größten zusammenhängenden Vorkommen östlich der Elbe.

Von Frank Bürstenbinder