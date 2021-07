Brandenburg/H

Die Anlage ist 45 Meter lang, 30 Meter breit und gut 23 Meter hoch, dennoch nimmt sie sich relativ klein aus in der riesigen Recyclingpark-Halle an der August-Sonntag-Straße die mit 400 x 80 x 34 Metern noch einmal andere Dimensionen hat.

Zwei Jahre Entwicklungszeit

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit arbeitet die Sortieranlage der Firma Remine. Das ist eine 100-prozentige Tochter der Firma TSR-Recycling, die auf dem Quenz einen gigantischen Großschredder betreibt und selbst zu Remondis – also zur Rethmann-Gruppe gehört. Die zählt zu den zwölf größten Familienunternehmen in Deutschland und ist weltweit in Sachen Recycling, Wasser, Logistik, Mobilität, Land- und Ernährungswirtschaft tätig.

Zur Galerie Vom Schredder-Abfall zu vielen teuren Wertstoffen: Nur über einen langen Weg geht es durch die neue Recycling-Sortieranlage der Firma Remine in der August-Sonntag-Straße.

Maximal 30 Millimeter groß

Die Anlage verarbeitet die so genannte Schredder-Schwerfraktion – das Wort ist irreführend, weil die Einzelteile maximal 30 Millimeter groß und nicht magnetisch sind, Stahl und Eisen ist nicht mehr darunter zu finden. Verarbeitet wird praktisch das, was in den großen Schreddern übrig bleibt, wenn alte Autos, weiße Ware (Haushaltsgeräte) und gemischte Fraktionen zerkleinert worden sind.

Viele Inhaltsstoffe

„Wir beziehen unser Ausgangsmaterial tatsächlich von den Schreddern der TSR-Gruppe. Darin enthalten ist Mineralik, also Sand, Glas, Steine. Zudem sind es Kunststoffe und Nichteisenmetalle, also Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, Zinn, Platin, Gold und Silber“, sagt Christoph Hildebrandt, neben Susanne Weigt einer der beiden Remine-Geschäftsführer. Die Edelmetalle werden beispielsweise aus den Elektronikkomponenten der Fahrzeuge und Geräte gewonnen. In modernen Autos stecken bis zu 100 Mini-Motoren, feine Kabel und Bauteile – die lassen sich nicht von Hand demontieren.

Konzentrat für Spezialfirmen

„Wir bekommen ein hüttenfähiges Konzentrat, das an Fabriken verkauft wird, die darauf spezialisiert sind, die einzelnen Metalle mittels Pyrometallurgie thermisch zu trennen.“ Auch Kunststoffe werden als Vorprodukte an Produzenten gegeben, welche die Thermoplasten weiterverarbeiten.

Das sind die Rohstoffe, die in der Remine-Anlage ankommen. Quelle: André Wirsing

Verschiedene Mühlen in Betrieb

Wie aber wird das Schreddergut, das bei Anlieferung auf den ersten Blick wie ein riesiger Komposthaufen aussieht, denn nun in die Bestandteile zerlegt? Es ist ein komplexer Prozess, und die Anlage in Brandenburg eine der modernsten in Europa. „Es gibt unter anderem Schlagrotor-Prallmühlen, in denen das Gut zerschlagen, durch Siebe gedrückt und abgesaugt wird“, erläutert Sebastian Jeanvré, der die Anlage zwei Jahre lang als Projektingenieur maßgeblich entwickelt hat.

Luftstrom als Trenner

Unterschiedliche Materialien sind bei gleicher Größe unterschiedlich schwer, das Prinzip nutzen die Recyclingspezialisten. Mit dem Luftstrom können sie regulieren, was wohin kommt. Es gibt auch Mühlen, die das Material verkugeln, während es seinen Weg nach unten von dem fast 24 Meter hohen Sortierturm antritt.

Impuls durch Induktion

Das Abscheiden der Nichteisenmetalle erfolgt nach einem anderen Prinzip – an so genannten Trenntischen: Das Gut läuft über ein Förderband, an dessen Ende ein relativ starkes Induktionsfeld erzeugt wird. Das gibt stromleitenden Materialien mehr Energie, sie fliegen in die weiter entfernt stehende Kiste – sinnbildlich gesagt. Die Nichtleiter fallen ohne den Extra-Schub gleich nach unten.

Eines der Endprodukte sind Nichteisen-Metalle, die an Hütten verkauft werden. Quelle: André Wirsing

Auslastung bei 90 Prozent

Die Verfahren sind so fein, dass das Remine-Team von jedem Batch eine genaue Analyse erstellen kann, wie viel von jedem Stoff enthalten war. Als Batch bezeichnen die Experten eine komplette Lieferung aus einem Schredder – etwa 100 bis 150 Tonnen Rohmaterial. Das ist fast eine Tagesproduktion. Pro Stunde werden zehn Tonnen durch die Anlage geschickt, in zwei Schichten wird gearbeitet. 2000 Tonnen Eingangs-Gut werden im Monat verarbeitet, derzeit liegt die Auslastung bei 90 Prozent.

Wertvolles Material zu gewinnen

„Wir betreiben Recycling bis ins Kleinste, wollen die Wertschöpfungstiefe erhöhen und wertvolles Material zurückgewinnen. Die Aufbereitung erfolgt dezentral, wir können nicht an jeden Schredder-Standort eine 20 Millionen Euro teure Anlage setzen“, sagt Hildebrandt.

Komplexe Bedienung

Für den reibungslosen Betrieb bedürfe es nicht nur ausgebildeter, sondern auch leidenschaftlicher Anlagenbediener – sie müssen ständig Siebe, Luftstrom-Erzeuger und Feuchtigkeit im Auge behalten und schnell nachjustieren, um die Reinheit der Endprodukte zu garantieren. 15 Mitarbeiter gibt es derzeit, neun auf der Anlage, vier in der Verwaltung, zwei sind Auszubildende.

Die zwei Jahre Entwicklungszeit sind für ein solches Projekt nicht lang. Sie waren möglich, weil Landesumweltamt sowie kommunale Behörden wie Bauamt, Berufsfeuerwehr oder Denkmalschutzbehörde gut mitgespielt haben.

Mebra hat Hallen-Nutzer

Froh ist auch der Entsorger Mebra, der von Kommune und Remondis getragen wird, „dass die riesige Recyclingparkhalle eine sinnvollere Nutzung als eine Go-Kart-Bahn oder ein Kletterwald bekommen hat. Nun ist endlich wieder Leben in der Halle“, sagt Mebra-Prokurist Stephan Köpping. Das Unternehmen sei auch im Frühjahr 2020 mit 1,5 Millionen Euro in Vorleistung gegangen, als es darum ging, das riesige Dach zu schließen und zu kapseln, damit kein Lärm nach außen dringt.

Von André Wirsing