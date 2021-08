Rennen gegen den Hunger: Wie Daniel Otto aus Brandenburg an der Havel Sieger bei der Wirthwein Running Challenge wird

Brandenburg/H

Rennen für den guten Zweck: Die Mitarbeiter der Firma Wirthwein AG haben einen weltweiten Spendenlauf absolviert. Einen Monat lang waren die Teilnehmer für die Welthungerhilfe, das Kinderhilfswerk World Vision und den WWF in Bewegung. Am Ende gewann derjenige mit den meisten Kilometern.

Der Sieger der diesjährigen Wirthwein Running Challenge heißt Daniel Otto und arbeitet am Standort in Brandenburg an der Havel. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Demnach hat Daniel Otto 668,8 Kilometer in den 30 Tagen des Wettbewerbs geschafft. Insgesamt wurden nach Firmenangaben 20.128 Kilometer erreicht. Dabei kam eine Summe von 7500 Euro zusammen.

30 Cent für einen Kilometer bei der Wirthwein Running Challenge

„Der Vorstand der Wirthwein AG lobte im Vorfeld für jeden gelaufenen Kilometer einen Spendenbetrag von 0,30 Euro aus“, erklärte Daniel Zoglmann, Marketingreferent des Konzerns. Das internationale Lauf-Team habe eine Spendensumme von 6100 Euro erzielt, die vom Vorstand auf den Betrag von 7500 Euro aufgerundet worden sei.

Das Geld geht nun an die genannten Organisationen. „Im Kontext der Internationalität der Unternehmensgruppe und der gemeinsamen Aktivität der Mitarbeiter in aller Welt wurden drei global tätige Hilfsorganisationen als Spendenempfänger ausgewählt“, erläutert Daniel Zoglmann.

Spenden an Welthungerhilfe, WWF Deutschland und World Vision

Nach seinen Angaben unterstützt die Wirthwein AG mit 2500 Euro ein Projekt des WWF Deutschland, bei dem sogenannte Geisternetze, die beim Fischen verloren gingen, aus der Nordsee geborgen und recycelt werden. „Geisternetze machen nach neuesten Studien zwischen 30 und 50 Prozent des Plastiks aus, das sich in unseren Meeren befindet“, erklärt der Marketingreferent.

Geld für Aufbau einer Entbindungsstation im Sudan

Das Kinderhilfswerk World Vision bekommt ebenfalls 2500 Euro aus dem Spendenlauf. „Das Geld trägt unter anderem zum Aufbau von Entbindungsstationen im Sudan bei“, berichtet Daniel Zoglmann. World Vision versorge dort mehr als 20.000 Kinder und schwangere sowie stillende Frauen mit medizinischer Behandlung.

Die Welthungerhilfe darf sich ebenfalls über 2500 Euro aus dem Mitarbeiterlauf freuen. Das Geld solle für den Aufbau von landwirtschaftlichen Projekten in Simbabwe verwendet werden. Das Land sei von Armut und Hunger geplagt, so Daniel Zoglmann. In den sogenannten Agricultural Business Centers würden junge Landwirte Schulungen bekommen.

Die besten Läufer der Wirthwein Running Challenge bekamen für ihren Einsatz eine Auszeichnung.

Standort in Brandenburg an der Havel ist in Kirchmöser

Die Wirthwein AG hat ihren Sitz im baden-württembergischen Creglingen (Main-Tauber-Kreis). Sie unterhält nach eigenen Angaben Niederlassungen an 22 Standorten in Europa, Asien und Nordamerika.

Das 1949 gegründete Familienunternehmen beschäftigt rund 3500 Mitarbeiter. Es ist auf das Herstellen von kunststoffbasierten Komponenten und Baugruppen spezialisiert. In Brandenburg an der Havel ist die Wirthwein AG im Ortsteil Kirchmöser ansässig.

Von hms