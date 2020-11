Brandenburg/H

Ein Brandenburger hat fast 80 Jahre lang ein unauffälliges Leben geführt. Er lebte 35 Jahre lang mit einer Frau zusammen und zog deren beiden Söhne mit auf. In hohem Alter entdeckte er seine pädophilen Neigungen und wurde kriminell. Mit 80 Jahren muss er nun für lange Zeit ins Gefängnis.

Karl-Heinz N. ist vor dem Jugendschöffengericht in Brandenburg an der Havel angeklagt wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in vier Fällen. Geschehen in diesem Jahr in Hohenstücken.

Zweimal hat der alte Mann „dem Beischlaf ähnliche sexuelle Handlungen“ an Jungen unter 14 Jahren vorgenommen, wirft der Staatsanwalt der Angeklagte vor.

Rentner zahlt mit Geld und Zigaretten

Wie sich im Strafprozess herausstellt, kennt der Rentner die Jungen. Er empfing sie in seiner Wohnung und gab ihnen Geld und Zigaretten für den sexuellen Missbrauch, den er an ihnen beging. Mit jeweils zehn Euro entlohnte er die Jungen, manchmal legte er noch eine Packung Zigaretten drauf.

Der Staatsanwalt vermutet, dass sich Karl-Heinz N. deutlich öfter als dieses vier Male schuldig gemacht hat. Doch nachweisen lassen sich nur die angeklagten vier Fälle, die der Rentner allesamt gesteht.

Sein Verteidiger weist darauf hin, dass sein Mandant nie Zwang oder Druck ausgeübt habe, will dessen Verbrechen aber auch verniedlichen. „Den Verlockungen konnte er nicht widerstehen“, sagt der Rechtsanwalt im Namen seines Mandanten.

Bürgerliche Fassade

„Ich bin mir meiner Schuld bewusst“, räumt der 80-Jährige ein, der einst acht Jahre zur Schule gegangen ist, aber keinen Beruf erlernt hat. Gleichwohl lebte er, ohne aufzufallen, soweit bekannt ein bürgerliches Leben.

Karl-Heinz N. verdiente Geld mit Hilfsjobs, verbrachte mehrere Jahre bei der Armee, war zehn Jahre bei der Volkspolizei beschäftigt und danach als Kraftfahrer im Krankenhaus.

35 Jahre seines Lebens verbrachte er mit einer Partnerin, die sich vor fünf Jahren von ihm getrennt hat. Zu den beiden erwachsenen Stiefsöhnen besteht noch immer Kontakt.

Pädophile Neigung angeblich spät entdeckt

Es heißt, die sexuelle Orientierung des Mannes sei immer in Richtung erwachsene Frauen gegangen. Erst in jüngster Zeit habe er seine pädophilen Neigungen entdeckt. Bekannt sind diese seit nicht einmal zwei Jahren.

Am 29. August verurteilt das Jugendschöffengericht Brandenburg den Rentner erstmals wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen. Damals erhält er zwei Jahre Haft auf Bewährung.

Schüler aus Hohenstücken gestalkt

Doch noch in der Bewährungszeit wird er rückfällig. Zunächst stellt er einem Jungen der Otto-Tschirch-Schule nach, sodass der sich verfolgt fühlt, sogar die Schule schwänzt und in seinen schulischen Leistungen nachlässt.

Die Polizei patrouilliert vor der Schule, dem Rentner wird schließlich der Prozess gemacht. Für das Stalking bekommt er zusätzlich eine zehnmonatige Haftstrafe auf Bewährung.

Karl-Heinz N. ist an diesem 18. Juni 2020 kaum aus dem Gerichtsgebäude raus, da nimmt die Polizei ihn schon fest. Denn im Hintergrund sind das Jugendamt und Landesbehörden aufmerksam geworden auf die neuerlichen Umtriebe des Rentners. Im Ergebnis weist die Polizei dem Mann die sexuellen Verbrechen an Kindern nach, um die es aktuell geht.

Polizei kommt dem Mann auf die Spur

Der Bewährungsversager darf an diesem Frühsommertag nicht mehr zurück in seine Wohnung und auch nicht in die Wohngruppe in der Innenstadt, die ihn aufnehmen sollte, um ihn von Hohenstücken und den dortigen Kindern fernzuhalten.

Seither sitzt der alte und durch Krankheiten geschwächte Mann in Wulkow in Untersuchungshaft. Auf Befragung der Richterin erzählt er, dass er dort umgeben ist von vielen jungen Leuten, mit denen er nichts anfangen könne, und zu 60 Prozent von Ausländern.

„Es ist schwer zurechtzukommen, aber das habe ich mir selbst zuzuschreiben“, räumt der geständige Angeklagte ein.

Knapp vier Jahre Gefängnis

Das Jugendschöffengericht verurteilt den einschlägig vorbestraften Brandenburger zu drei Jahren und acht Monaten Gefängnis. Ohne weitere Bewährung also. Staatsanwalt und Verteidiger hatten im Wesentlichen ähnliche Strafen beantragt.

Die vorsitzende Richterin begründet das Urteil mit der schweren Schuld, die der Angeklagte auf sich geladen habe. Er habe nachhaltigen Schäden im Leben der Kinder angerichtet. „Kaum ein anderes Delikt wirkt so langfristig nach wie sexueller Missbrauch, sagt sie.

Der Rentner entschuldigt sich bei den nicht anwesenden Eltern und sagt: „Ich bin mir bewusst, dass ich meine letzten Tage in Haft verbringen werde.“

Von Jürgen Lauterbach