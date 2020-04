Rentner (83) um mehrere zehntausend Euro betrogen

Brandenburg/H

Ein 83 Jahre alter Mann meldete sich am Montagabend bei der echten Polizei. Er wollte wissen, wann er sein Geld wiederbekommen würde, das er etwa drei Stunden zuvor der Polizei zur Verfügung gestellt habe.

Der Mann, dessen Herkunft die Polizei nicht nennt, war kurz davor Opfer von Betrügern geworden. Eine Anruferin gab sich als Kriminalpolizistin aus, was sie aber nicht ist.

Der Betrügerin gelang es jedoch in einem fast drei Stunden langen Gespräch, den Rentner davon zu überzeugen, dass er der Polizei helfen könne. Dafür müsse er eine hohe Summe Bargeld zur Verfügung stellen, die sich die Beamten dann bei ihm abholen würden.

Der 83-Jährige deponierte daraufhin wie besprochen mehrere zehntausend Euro vor seinem Grundstück. Das Geld wurde abgeholt und ist damit weg.

Betrogener Mann wartete vergebens

Der betrogene Mann wunderte sich, dass er keinen erneuten Anruf erhielt. Er sollte nämlich angeblich erklärt bekommen, wie und wann er sein Geld zurückbekommt.

Der 83-Jährige entschied sich daher, selbst die Polizei anzurufen. Dieses Mal sprach er dann mit einem echten Polizeibeamten, der ihm erklärte, dass er Opfer einer gängigen Betrugsmasche geworden sei, vor der die Polizei eindringlich warne.

Betrüger scheitern in allen anderen Fällen

Dieser Fall war in den vergangenen Tagen laut Polizei der einzige erfolgreiche Betrug, auf den sie gestoßen ist. Im Bereich Brandenburg/Havel und in Potsdam wurden alte Leute wieder einmal von falschen Polizeibeamten in der hinterhältigen Absicht angerufen, sie um ihr Erspartes zu bringen.

Erfreulicherweise reagierten mit der einen Ausnahme alle Geschädigten richtig, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Die Polizei betont noch einmal, sie würde Bürger niemals am Telefon auffordern, ihre finanzielle Situation zu schildern, Geldverstecke zu verraten oder Bargeld irgendwo zu deponieren. Im Zweifelsfall: Telefonat beenden, Hörer auflegen und danach die 110 anrufen. Niemals verbinden lassen.

Von MAZ