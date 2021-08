Brandenburg/H

„In großer Not“ hat sich Manfred Kornewald an die MAZ gewandt. Denn der 82 Jahre alte Rentner hat in seiner Heimatstadt Premnitz einfach keinen Hausarzt gefunden, obwohl er nach eigenen Angaben alle abgeklappert hat. Als Diabetiker ist er aber dringend auf eine zuverlässige medizinische Versorgung angewiesen.

Das Problem ist entstanden, weil die Hausärztin des gelernten Landmaschinen- und Traktoren-Schlossermeisters ihre Praxis ohne Nachfolger geschlossen hat. Aus Altersgründen und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Brandenburg ein Jahr im Voraus mitgeteilt.

Ihrem Patienten übergab die Medizinerin ordnungsgemäß dessen Krankenakte, damit ein neuer Hausarzt gleich im Bilde ist. Doch ein Nachfolger für die Ärztin seines Vertrauens war in Premnitz nicht zu finden.

Manfred Kornewald wandte sich an die KV Brandenburg. Dort habe es geheißen: „In Premnitz gibt es genug Ärzte und wenn ich es nicht mehr allein schaffe, sollen sich doch meine Angehörigen darum kümmern.“

Der frühere Verkehrsmeister, der versucht, seinen Lebensabend so gut wie möglich allein zu bewältigen, begab sich also in seiner Heimat auf die Arztsuche und erlebte eine herbe Enttäuschung.

Das Fazit formuliert der an Diabetes erkrankte Patient, dem drei Bypässe gelegt wurden, so: „Sämtliche in Premnitz, Milow und Pritzerbe tätigen Hausärzte lehnen eine Betreuung ab.“ Das taten die Mediziner nicht persönlich, wie Manfred Kornewald einräumt. Denn zu keinem der Ärzte ist er persönlich vorgedrungen.

Nette und herrische Ablehnung

Das Personal habe die Übernahme schon am Anmeldetresen abgelehnt. „Teils noch mit netten Worten, aber überwiegend recht herrisch“, berichtet der Senior von seinen Bettelerfahrungen. „Dass ich keinen Hausarzt mehr habe, sei nicht ihre Sache“, zitiert er aus dem Vorzimmer einer Arztpraxis.

„Meine Hausärztin war bisher immer für mich da, mit 82 Jahren kann ich aber nicht noch bis nach Berlin zu einem Hausarzt fahren“, schreibt der arztlose Patient in seinem Hilferuf an die MAZ.

Diabetiker

Dabei scheint die ärztliche Betreuung in seinem Fall zumindest aktuell nicht sonderlich aufwendig. Der Witwer ist gut eingestellt mit Medikamenten und kommt daher zurecht. Wegen seines Diabetes muss er aber alle drei bis vier Wochen zur Prüfung der Werte.

Seinen Humor hat Manfred Kornewald nicht verloren: „Die medizinische Kontrolle kann nun mal kein Pförtner machen“. Er brauche einen Arzt oder eine Ärztin.

Manfred Kornewald muss nicht mehr bei den Hausärzten in Premnitz um gnädige Aufnahme betteln gehen. Quelle: Jürgen Lauterbach

„Liebe MAZ“, schreibt der Rentner und versichert seine Dankbarkeit, falls die Tageszeitung weiterhelfen kann. Noch könne er Auto fahren, aber: „Der Zahn der Zeit nagt auch an mir.“ Verzweifelt endet das Schreiben des Mannes, der sein Leben lang gearbeitet hat: „Vielleicht kann Herr Spahn für Über-80-Jährige die Todesspritze bereithalten und auf Verlangen aushändigen.“

Gesundheitszentrum hilft

So weit sind Deutschland und Brandenburg zum Glück noch nicht. Zwar kann die MAZ keine medizinischen Dienstleistungen anbieten. Aber das Gesundheitszentrum des Städtischen Klinikums Brandenburg hat ein offenes Ohr für den Patienten in Not. Die ärztliche Direktorin Milena Schaeffer-Kurepkat kann etwas tun für den Premnitzer Bürger.

Inzwischen ist Manfred Kornewald nämlich Patient des Allgemeinmediziners Senol Günaltan, der seine Praxis im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof hat und den hilfesuchenden Mann versorgt. Das hilft erst einmal entscheidend weiter, auch wenn ein Brandenburger Arzt im Bedarfsfall natürlich keine Hausbesuche in Premnitz machen kann.

Von Jürgen Lauterbach