Brandenburg/H

Ein 81-jähriger war am Freitagabend erneut mit seinem Volvo in der Altstadt von Brandenburg an der Havel unterwegs, ohne einen Führerschein zu besitzen. Gegen 18 Uhr war der Mann in der Oldenburger Straße in eine Verkehrskontrolle geraten.

Da der Mann bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto im öffentlichen Straßenverkehr fuhr, wurde der Volvo nun von den Polizeibeamten sichergestellt. Den uneinsichtigen Senior erwartet nun wieder eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von MAZ