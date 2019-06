Kirchmöser

Für ihre Katzen ist eine 74 Jahre alte Rentnerin sogar stehlen gegangen. Am späten Donnerstagvormittag Netto-Lebensmittelmarkt Am Gleisdreieck in Kirchmöser.

Eine Mitarbeiterin meldete den Ladendiebstahl bei der Polizei, den eine 74 Jahre alte Frau aus dem Milower Land begangen haben soll.

Die Rentnerin hatte sich laut Polizei Katzenfutter, Grünpflanzen sowie Blumen eingesteckt und wollte den Markt verlassen, ohne zu zahlen.

Supermarkt verhängt Hausverbot

Daran hinderte sie die aufmerksame Netto-Mitarbeiterin. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf.

Die beschuldigte Frau muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten und erhielt Hausverbot.

Von MAZ