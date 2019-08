Brandenburg/H

Der Ladendetektiv eines Discounters in der Willi-Sänger-Straße in Brandenburg hat am Donnerstag um 12.30 Uhr eine 74-Jährige beim versuchten Diebstahl erwischt. Er alarmierte die Polizei. Die Rentnerin hatte versucht, verschiedene Lebensmittel ohne zu bezahlen aus dem Laden zu schmuggeln. Herbeieilende Beamte leiteten gegen die Frau ein Strafverfahren ein. „Die Seniorin durfte im Anschluss wieder ihres Weges gehen“, so Polizeisprecher Sascha Specker.

Von MAZonline