Brandenburg a.d. Havel

Ein Fahrrad, eine Lampe, einen Staubsauger, zwei Radios und einen Wecker“, zählt Ilona auf – und beantwortet damit die Frage, was sie schon alles zum Reparatur- und Upcyclingcafé in Hohenstücken vorbeigebracht hat. Die Rentnerin aus dem Brandenburger Stadtteil ist sozusagen Stammkundin dieser seit einem Jahr existierenden gemeinnützigen Werkstatt. Mit knapp bemessener Rente ist es für sie eine tolle Gelegenheit, ihre Geräte günstig in Schuss zu halten, statt neu kaufen zu müssen. Sie sagt: „Ich habe immer wieder was und die Herrschaften hier haben wirklich Ahnung.“ Und sind freundlich und umsichtig dabei, freut sich Ilona.

Seit dem 3. Juli 2020 gibt es das Reparatur- und Upcyclingcafé im Bürgerhaus Hohenstücken. Das Haus selbst ist der soziokulturelle Mittelpunkt des Stadtteils, der von hoher Arbeitslosigkeit und hohem Migrationsanteil geprägt ist.

Die Idee zum Reparaturcafé geht auf Steffen Paetznick, Vorsitzender des im Haus ansässigen Vereins „Arbeiten und Wohlfühlen in Hohenstücken“ (Auwiho), zurück. „Wir wollen den Zusammenhalt der Menschen im Stadtteil stärken und Müll vermeiden“, begründete er die Initiative zum Auftakt.

Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ funktioniert

Der Gedanke dahinter: Die Bewohner melden sich im Café, bringen kaputte Technik vorbei und prüfen gemeinsam mit den Fachleuten, wo das Problem liegt. Sie recherchieren, wo und wann Ersatzteile lieferbar sind, wie viel diese kosten und wie sinnvoll eine Instandsetzung wäre. Dann geht es an die Reparatur, die bestenfalls auch gemeinsam erfolgt. Ganz nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ also.

Mit Mario Müssig war auch schnell ein Experte gefunden, um das Café mit entsprechendem Know-how auf den Weg zu bringen. „So was fehlt hier. Ich dachte gleich, das ist das Richtige“, sagt der Elek­triker – damals arbeitssuchend – über seine Motivation, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Dank Anschubfinanzierung durch das brandenburgische Wirtschaftsministerium konnte das Auwiho-Team im Sommer vorigen Jahres gut ausgestattet loslegen. 6850 Euro gab es aus Lottomitteln. „Davon haben wir Werkzeug und Werkstoffe angeschafft“, erzählt Manuela Woelke, zweite Vorsitzende des Vereins.

Und mit genau dieser professionellen Ausstattung vom kleinen Schraubenzieher bis zur richtigen Lötstation sitzt Mario Müssig nun regelmäßig in Raum 3.01 des Bürgerhauses, um Dinge in Ordnung zu bringen, die zu schade zum Wegschmeißen sind. Die Nutzer wie Ilona schauen ihm dabei über die Schulter, greifen auch selbst zum Schraubenzieher, um ihre Geräte wieder in Schuss zu bringen. „Meine Hände sind aber nicht mehr so geeignet“, stellt die Goldschmiedin im Ruhestand bedauernd fest.

Lottomittel Das Lottospielist mit einem gesetzlich verankerten Beitrag für das Gemeinwohl verbunden. Neben der Lotteriesteuer führt die Land Brandenburg Lotto GmbH 20 Prozent ihrer Einnahmen als Glücksspielabgabe an das Land Brandenburg ab. „Bei einem Jahresvolumen von rund 190 Millionen Euro ist der Spieleinsatz im Land Brandenburg schon ein ganz großer Kuchen, der verteilt wird“, heißt es dazu auf der Internetseite. Mithilfe diesersogenannten Lottomittel werden unter anderem soziale, humanitäre und kulturelle Institutionen, Maßnahmen der Denkmalpflege und des Umweltschutzes sowie sonstige im öffentlichen Interesse liegenden Projekte gefördert. Dies erfolgt durch die Landesregierung, die die Lottomittel im Landeshaushalt auf die einzelnen Ministerien verteilt. Die Ministerien entscheiden eigenständig über die Vergabe dieser Gelder. Für eine Förderung eines Projekts können sich Vereine und Institutionen direkt an die jeweiligen Ministerien wenden. Die einzelnen Ansprechpartner sind über die Zentrale der Landesregierung unter der Telefonnummer 0331/86 60 erreichbar. Welche Projekte 2020 gefördert wurden, zeigt die aktuelle Broschüre. Sie ist unter anderem abrufbar unter: www.lotto-brandenburg.de. Dort finden Interessierte auch weitere Informationen.

Stehen gelassen wird deswegen niemand, denn das Team des Reparaturcafés – mittlerweile haben sich vier Ehrenamtliche mit unterschiedlichen Kompetenzen angeschlossen – versucht, alles möglich zu machen, um die Geräte wiederzubeleben. „Kleinteile wie Radios, Plattenspieler oder CD-Player, aber auch Staubsauger, Rasenmäher und viele Lampen“, zählt Mario Müssig auf, was schon alles bei ihm gelandet ist. Gerade bei alten Teilen kann er wirklich helfen.

Laptops oder Smartphones dagegen sind nicht so leicht wiederherzustellen. „Wir haben mitgekriegt, die feine Elektronik geht oft nicht. Wir hätten das Werkzeug, aber nicht die Ersatzteile. Die sind häufig sehr teuer“, sagt Steffen Paetznick bedauernd. Allerdings vermittelt das Team dann gern weiter an Werkstätten, die das leisten könnten.

Jeden Freitag ist das Reparaturcafé geöffnet

Jeden Freitag von 10 bis 13 Uhr ist das Reparatur- und Upcyclingcafé geöffnet. Mittlerweile wieder, denn Corona-bedingt war auch diese Einrichtung Anfang des Jahres dicht. „Da mussten wir viele vertrösten, dass es nicht geht“, sagt Manuela Woelke bedauernd. Es wurde versucht, einiges unter vier Augen und nach Voranmeldung abzufedern, doch das Team ist froh, jetzt wieder regulär öffnen zu können. Ein bis zwei Menschen kommen jede Woche vorbei, um die ehrenamtliche Werkstatt in Anspruch zu nehmen. Viele von ihnen treffen sich dann auch im Café Miteinander des Bürgerhauses auf einen Plausch.

Die Anschubförderung mit Lottomitteln ist zum 30. Juni ausgelaufen, doch für die Aktiven von Auwiho steht fest: „Wir wollen das nachhaltig im Stadtteil etablieren“. Dementsprechend besteht weiterhin jeden Freitag von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, mit kaputten technischen Geräten, aber auch etwa Fahrrädern oder Kinderwagen vorbeizuschauen. Einfach ins Café Miteinander kommen oder vorab anmelden: per E-Mail an auwiho@gmail.com oder unter 03381/5 51 65 80.

Von Antje Preuschoff