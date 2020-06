Restaurantbesucherin will Essen nicht zahlen – Polizeieinsatz

Brandenburg/H

Dieser Dame scheint es nicht geschmeckt zu haben: Weil eine Besucherin eines Restaurants in der Steinstraße in Brandenburg an der Havel am Sonntag ihr bereits verzehrtes Essen nicht bezahlen wollte, blieb den Mitarbeitern des Lokals keine andere Wahl, als die Polizei zu rufen.

Als die ausgerückten Beamten gegen 16 Uhr am Ort des Geschehens ankamen, hatte sich die 21-Jährige schon aus dem Staub gemacht. Die Polizisten konnten sie kurz darauf in unmittelbarer Nähe finden. Weil die Frau keine Angaben zu ihrer Person machte, musste sie mit auf die Wache. Dort konnte ihre Identität schließlich festgestellt werden. Der Betreiber des Lokals hat Anzeige erstattet.

Von Philip Rißling