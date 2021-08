Viesen

Chaos und Zerstörung haben Denny Post und seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Viesen bei der Flutkatastrophe in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler geschockt.

Zur Galerie Im 180-Seelen-Dorf Viesen engagiert sich jeder dritte Einwohner bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die MAZ hat sich im Team der Ehrenamtler umgesehen.

Hilfe im Notfall

„Bei der Flutkatastrophe haben sich Dinge abgespielt, die wir nicht vergessen. Doch mit uns kann man immer rechnen. Wenn etwas passiert, sind wir da“, sagt der Ortswehrführer. Er und sein Team helfen den Betroffenen in Not, bei Naturkatastrophen, Verkehrsunfällen und Bränden.

So waren die Ehrenamtler Ende April bei einem Kellerbrand in der Wusterwitzer Ernst-Thälmann-Straße dabei und kämpften gegen die Rauchentwicklung. „Der Keller der Familie brannte, der ganze Qualm und Ruß sind durch das komplette Haus gezogen. Wir haben die Reste abgelöscht und Fenster aufgemacht, um zu lüften“, sagt Denny Post. Schon sein Vater Axel war Ortswehrführer, im Dezember 2005 übernahm Denny Post die Aufgabe und hat das Ehrenamt bis heute inne.

Jeder Dritte ist bei der Feuerwehr

Viesen ist ein 180-Seelen-Dorf. Obwohl dort nur wenige Menschen leben, engagieren sich 22 aktive Mitglieder, 21 Ehrenamtler in der Alters- und Ehrenabteilung und 18 Helfer in der Jugendfeuerwehr. Damit ist jeder dritte Viesener in der Feuerwehr, die seit 1927 besteht.

„Die Feuerwehr ist der einzige Verein in unserem Dorf. Sie hält das Dorfleben in Gang und das wird auch zukünftig so bleiben. Wir sind stolz, dass sich hier schon 18 Kinder engagieren und wollen Traditionen aufrecht erhalten“, sagt der Rosenauer Bürgermeister.

Zusammenhalt im Alltag

Bei der Freiwilligen Feuerwehr halten die Mitglieder zusammen, helfen sich im Alltag und tauschen auch mal Handwerkszeug aus. Weil die Dorfgemeinschaft so vernetzt ist, blieb der Zusammenhalt, auch während der Corona-Krise bestehen, einen Mitgliederschwund gab es nicht.

Neustart der Ausbildungen

Denny Post ist froh, dass mit steigender Impfquote wieder mehr Normalität in den Alltag zurückkehrt und betont, dass die Ausbildungen im Feuergerätehaus wieder beginnen. Doch wie verläuft der Weg in der Viesener Wehr? Neulinge starten zunächst mit sechs Jahren in der Kinderfeuerwehr, ab einem Alter von zehn Jahren besuchen sie die Jugendfeuerwehr, mit 16 sind sie anschließend ein Teil der aktiven Truppe.

Denny Post hofft, dass sich Katastrophen wie in Rheinland-Pfalz nicht wiederholen. „Die Flutkatastrophe war bislang der härteste und emotionalste Einsatz, den wir je hatten. Es sah aus, wie im Krieg, dort haben die Menschen einfach alles verloren. Die Bilder gehen wohl niemanden aus dem Kopf“, sagt er der MAZ.

Neuer Tiefbrunnen

Der 46-Jährige weiß, wie wichtig Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen ist. Deshalb würde er sofort wieder los fahren und helfen. Langfristig brauchen die Viesener Kameraden ein neues Fahrzeug, denn zum Fuhrpark der Wehr gehören aktuell ein Löschfahrzeug von 2003 und ein 30 Jahre altes Tanklöschfahrzeug von 1991.

Einen Wunsch wird für die Viesener aber schon in diesem Jahr wahr. So finanzieren der Landkreis Potsdam-Mittelmarkt und das Amt Wusterwitz der Wehr einen neuen Tiefbrunnen. Er soll ab dem vierten Quartal neben dem Gerätehaus stehen. „Früher waren wir immer auf das öffentliche Trinkwassernetz angewiesen und hätten so vielleicht die öffentliche Versorgung gestört. Doch das ist zum Glück bald vorbei“, sagt Denny Post.

Der Tiefbrunnen kostet bis zu 50.000 Euro, erleichtert den Ehrenamtlern aber die Arbeit bei ihren Einsätzen. Ortswehrführer Denny Post und sein Team sehen sich in Viesen um. Kinder rennen in Feuerwehruniform über den Platz neben der Kirche, die Knirpse sprechen über ihre Ziele bei der Wehr und lachen.

Denny Post macht diese Entwicklung glücklich. „Die Feuerwehr steht als Symbol für den Zusammenhalt im Dorf. Das war so, ist so und wird hoffentlich noch lang so bleiben. Unsere Devise lautet: Nur ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander“, sagt er. Dann plant der Ortswehrführer das Rosenaufest, die größte Feier des Jahres im Ort, bei der sich Mitglieder verschiedener Wehren treffen.

Von André Großmann