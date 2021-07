Rettungsaktion in Netzen: Feuerwehrmann geht mit Jungstorch in die Luft

Netzen

Glück braucht der Storch! Wie durch ein Wunder ist am Sonnabend ein aus dem Nest gestürzter Adebar unverletzt geblieben. Doch der Jungvogel konnte nicht aus eigener Kraft zu seinen drei Geschwistern zurück. Die ersten Flugstunden stehen erst an. Zufällig wurde Eileen Ehlert vom Netzener Agrarbetrieb Emster-Land, wo die Storchenfamilie ihr Nest auf einem Betonpfahl hat, Zeugin des tierischen Unfalls. Sie informierte den Natur- und Landschaftsführer Lutz Manzke aus Trechwitz über das Dilemma.

Für den Jungstorch im Sack geht es zurück in Nest. Quelle: Feuerwehr Jeserig

Manzke fackelte nicht lange und organisierte für Sonntag eine Rettungsaktion. Er selbst hatte das Netzener Nest vor über 25 Jahren errichtet. „Der Storch hat den Absturz in guter Verfassung überstanden. Er ließ sich von uns einfangen und füttern. Auch für Wasser war der Storch nach dem Abenteuer sehr dankbar“, sagte Manzke der MAZ. Nachdem mehrere technische Möglichkeiten für ein Zurücksetzen des Vogels in das Nest durchgespielt wurden, griffen die Retter schließlich auf einen Teleskoplader des Netzener Agrarbetriebes zurück. Für personelle Hilfe sorgte in Absprache mit der Leitstelle die Freiwillige Feuerwehr Jeserig. „Ein Leitereinsatz wäre hier zu gefährlich gewesen“, so Feuerwehrchef Carsten Groth.

Bei Flugversuch abgestürzt?

Deshalb ließ sich Kamerad Michael Kirschnick samt Storch im Sack vom Teleskoplader in die Luft heben. Vorsichtig setzte er den Jungvogel bei seinen spektakelnden Geschwistern ab. Die Altvögel ließen sich während der Aktion nicht blicken. „Weil es sich um einen gut genährten Jungstorch handelt, gehe ich nicht davon aus, dass er mit Absicht von den Alten aus dem Nest geworfen wurde. Wahrscheinlich scheiterte ein erster Flugversuch“, vermutet Naturführer Manzke, der sich bei allen Beteiligten für die gelungene Gemeinschaftsaktion bedankt.

Von Frank Bürstenbinder