Ziesar/Brandenburg

Drei Monate Fahrverbot und 120 Tagessätze zu je 100 Euro. Als dieses Urteil im Saal VI des Brandenburger Amtsgerichts verkündet wurde, hatte sich Bernd Gobel nicht mehr im Griff. „Sie erzählen Scheiße!“, warf der Angeklagte im sogenannten Rettungswagenprozess Richterin Scherer vor. Gobel bezichtigte Fahrer und Beifahrer des Rettungswagens „knallharter Lügen“ und sprach von „Unrecht“. Gegenüber der MAZ kündigte der aufgewühlte Verurteilte an, dass er Berufung einlegen werde. Schon in seinem letzten Wort als Angeklagter in diesem Strafverfahren behauptete Gobel: „Gegen mich wird ein Komplott geschmiedet“ und meinte damit die Angehörigen des Rettungsdienstes. Am Ende musste ihn die Richterin auffordern, den Gerichtsaal zu verlassen.

Bernd Gobel will das Urteil des Amtsgerichts nicht auf sich sitzen lassen. Der Ziesaraner kündigte Berufung an. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit seinem Urteil folgte das für Strafsachen zuständige Gericht im wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Als Vertreter der Anklage äußerte sich Konrad Subocz davon überzeugt, dass die Aussagen von Rettungssanitäter Kevin Kujat und Notfallsanitäter Kai Dame glaubhaft und glaubwürdig sind. Danach hat Gobel am 11. Mai 2020 gegen 9.25 Uhr beim Auffahren mit seinem VW Tiguan vom Mühlentor auf die Schopsdorfer Chaussee einem mit Sondersignalen fahrenden Rettungswagen die Vorfahrt genommen und im Verlauf der weiteren Fahrt in Richtung Frauentor am Vorbeifahren gehindert. Beim Rechtsabbiegen ins Frauentor bremste Gobel so stark ab, dass es fast zu einem Auffahrunfall gekommen wäre. Dann soll der Angeklagte die Besatzung des Rettungswagens angegrinst haben.

Verspätet am Einsatzort

„Es wären genügend Möglichkeiten gewesen, um rechts zur Seite zu fahren. Der Rettungswagen kam durch das Verhalten des Angeklagten verspätet zum Einsatzort. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 30 oder 60 Sekunden waren“, argumentierte Staatsanwalt Subocz, der von Gewalt im Straßenverkehr sprach. Allerdings ließ der Ankläger seinen ursprünglichen Vorwurf, wonach Gobel nicht zum Führen eines Kraftfahrzeuges geeignet sei, fallen. Diese These ließe sich nach der jetzigen Bewertung nicht mehr aufrechterhalten. Es blieb deshalb bei einem dreimonatigen Fahrverbot. Allerdings appellierte der Staatsanwalt an Gobels Vorbildfunktion als Stadtverordneter: „Als Abgeordneter stehen Sie im Dienst der Gesellschaft.“

Gerüchte in Ziesar

Dagegen hatte Verteidiger Jürgen Schatz in seinem Schlussvortrag einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Gobels Entschluss vor dem Rettungswagen „wegzufahren“, sei nicht zu beanstanden. Ein Ausweichen über die Bordsteinkante wäre nicht zumutbar gewesen, so der Anwalt. Von Rettungssanitäter Kujat wollte der Verteidiger mehr zu in Ziesar kursierenden Gerüchten wissen. Danach sei der Vorfall ausgewählt worden, um Gobel bewusst zu diskreditieren. Eine Spekulation, die der Fahrer des Rettungswagens entschieden zurückwies.

Angeklagter ist mit Zeugen befreundet

Keine neuen Erkenntnisse zum genauen Ablauf auf der Straße brachten die beiden vom Angeklagten ins Spiel gebrachten Zeugen Cliff Bathge und Uwe Binder, die beide gut befreundet mit Gobel sind. Bathge gab an, sich an nichts erinnern zu können, was mit dem besagten Tag im Zusammenhang stehen könnte. Binder fuhr tatsächlich hinter dem Rettungswagen, konnte aber keine genauen Angaben zu den Vorgängen vor dem Rettungswagen machen. In einer ersten Reaktion auf die Entscheidung des Amtsgerichts äußerte sich Rettungssanitäter Kujat mit gemischten Gefühlen: „Ich bin froh, dass die Öffentlichkeit sieht, dass sich die Gerichtsbarkeit hinter uns stellt. Doch für den Angeklagten hätte ich mir ein längeres Fahrverbot gewünscht.“

Diebstahl in Reetzerhütten

Die 120 Tagessätze zu je 100 Euro bekam Gobel nicht nur wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten gleichgesetzten Personen in Tateinheit mit Nötigung aufgebrummt. In die Gesamtgeldstrafe fließt die Entscheidung über ein zweites Verfahren ein. Dabei ging es um Diebstahl in einem besonders schweren Fall. So sah es das Gericht als erwiesen an, dass sich der Angeklagte auf einem Grundstück in Reetzerhütten unrechtmäßig an einen abgestellten Barkas zu schaffen gemacht hat. Der Barkas wurde von Gobel nach Ziesar geschafft, ohne dass der Eigentümer davon wusste. Als ihn später der Eigentümer aufsuchte, gab der Angeklagte das Fahrzeug sofort heraus und entschuldigte sich. Verteidiger Schatz sprach von einem „Verbotsirrtum“, plädierte aber vergeblich auf Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Frank Bürstenbinder