Ziesar

Für den CDU-Stadtverordneten Bernd Gobel hat die erstinstanzliche Verurteilung im sogenannten Rettungswagenprozess ein politisches Nachspiel. So fordert die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung von Gobel „die sofortige Niederlegung seines Ehrenamtes“. Fraktionsvorsitzender Dietmar Varchmin sagte am Freitag gegenüber der MAZ: „Wir verurteilen die in der Anklageschrift verlesene Verhaltensweise und sein Auftreten nach der Urteilsverkündung im Gericht auf das Schärfste. Herr Gobel hat der Stadt Ziesar und dem Ehrenamt einen erheblichen Imageschaden zugefügt. Das können und wollen wir nicht hinnehmen.“

Abgeordneter denkt nicht an Rücktritt

Gobel zeigte sich dagegen von der Forderung der SPD-Fraktion unbeeindruckt. Er hält sich unverändert für unschuldig und Opfer eines Komplotts. Daher will er in Berufung gehen und vor das Landgericht ziehen. „Ich habe mir einen neuen Anwalt genommen und gehe zuversichtlich in die nächste Instanz. Die Bürger haben mich gewählt. Deshalb denke ich nicht an einen Rücktritt“, sagte Gobel der MAZ auf Nachfrage. Der CDU-Mann ist dafür bekannt, dass er in Stadtverordnetenversammlungen kein Blatt vor den Mund nimmt. Sein Ton kommt jedoch nicht immer an.

Was sich hinter diesen Türen im Saal VI des Brandenburger Amtsgerichtes im Strafverfahren gegen Bernd Gobel abspielte, sorgt für ein politisches Nachspiel. Quelle: Frank Bürstenbinder

Inzwischen wächst der Druck. Nun geht auch die CDU auf Distanz zu ihrem Parteimitglied. So forderte der Mitgliederbeauftragte des CDU-Kreisverbandes Potsdam-Mittelmark, Martin Szymczak, Gobel am Freitag telefonisch auf, seine Ämter in der Stadtverordnetenversammlung ruhen zu lassen.„Ich habe diese Empfehlung in Absprache mit unserer Kreisvorsitzenden Saskia Ludwig ausgesprochen. Eine erstinstanzliche Verurteilung geht weder als CDU-Mitglied noch als Gemeindevertreter“, sagte Szymczak der MAZ.

Ziesars CDU-Fraktion trifft sich

Die örtliche CDU hatte sich schon vor dem Statement der SPD-Fraktion zu einem Fraktionstreffen am kommenden Donnerstag verabredet. Eigentlich sollte die Personalie erst dann eine Rolle spielen. Doch befeuert vom SPD-Vorstoß und dem Einschalten des eigenen Kreisverbandes empfahl auch Fraktionsvorsitzender René Mertens am Freitag seinem Parteifreund alle Ämter ruhen zu lassen.

CDU-Fraktionsvorsitzender René Mertens Quelle: Frank Bürstenbinder

Gobel war in dieser Woche vor dem Amtsgericht in Brandenburg zu drei Monaten Fahrverbot und 120 Tagessätzen zu je 100 Euro verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Gobel im Mai 2020 einen Rettungswagen im Einsatz auf der Schopsdorfer Chaussee absichtlich behindert und ausgebremst hat. Außerdem wurde ihm in einem angehängten Verfahren der Diebstahl eines Barkas B 1000 in Reetzerhütten zur Last gelegt. Bei der Urteilsverkündung kam es zu unschönen Szenen, in denen der Verurteilte auch die Richterin beschimpfte.

Gobel entscheidet über sein Mandat

Gobel hält bis heute alle Anschuldigen für haltlos. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, gilt der Stadtverordnete mit 120 Tagessätzen als vorbestraft mit Aufnahme ins Bundeszentralregister. Eine Strafe in dieser Höhe hat keinen Einfluss auf das aktive oder passive Wahlrecht. Ziesars CDU könnte sich zwar von Gobel als Fraktionsmitglied trennen, doch ob er sein ehrenamtliches Mandat niederlegt, entscheidet der Stadtverordnete ganz allein.

Von Frank Bürstenbinder