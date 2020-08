Brandenburg/H

Wer soll denn bei dem Lärm schlafen? Zwei Männer haben am frühen Mittwochmorgen in der Neustadt in Brandenburg an der Havel randaliert. Sie warfen mit lautstarkem Getöse in der Kurstraße mehrere Mülltonnen um. Dann zogen sie weiter in Richtung Steintorturm. Das teilte die Polizei mit.

Anwohner aus dem Schlaf geschreckt

Anwohner waren von dem Krach wach geworden und hatten die Beamten angerufen. „Als Polizisten kurz darauf eintrafen, trafen sie auch die beschriebenen 18 und 50 Jahre alten Männer an“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Polizisten erleben eine Überraschung

Dann erlebten die Polizisten jedoch eine gehörige Überraschung. Mit der Reaktion der beiden Randalierer hatten sie wohl nicht gerechnet. „Auf den Vorwurf angesprochen zeigten diese sich einsichtig und machten sich umgehend auf den Rückweg, um die Tonnen wieder aufzustellen“, berichtet Bergholz weiter.

Für den Straßenverkehr bestand laut Polizeisprecher keine Gefahr. „Auch wurden die Mülltonnen nicht beschädigt“, so Bergholz.

