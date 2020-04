Rezepte, Service, Ausflugstipps: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Mittwoch, 8. April 2020

Zusammenhalten. Aufeinander achten. Für andere einstehen. Das ist der Aufruf unseres Oberbürgermeisters in diesen Tagen, die niemand von uns so schon einmal erlebt hat. Ich schrieb ab und zu von Menschen, die sich nicht daran halten. Heute ist das mal anders herum. Denn die überwiegende Mehrheit hält sich an die Vorgaben und hilft anderen Menschen.

Ich musste gestern mal wieder einkaufen. Man kommt ja nicht darum herum. Als ich den Supermarkt betrat, traf ich vorm Laden den DHL-Boten, der unser Viertel mit Lieferungen versorgt. Er sprach mich an und fragte, ob ich später im Büro sei – er hätte ein Paket für mich. Ich wusste nicht genau, wann ich da bin und so verblieben wir.

Ein paar Minuten später stand ich gerade vor der Fleischtheke, als er auf mich zu kam. Und zwar mit meinem Paket! Er war zwischendurch für die Tagestour Essen und Trinken besorgen, dann zu seinem Wagen und dann brachte er mir das Paket direkt in den Laden. Unglaublich.

Als ich nach Hause kam, las ich meine E-Mails und bekam aus der MAZ-Redaktion die Nachricht, dass eine Dame aus Brandenburg an der Havel angerufen hätte und mich sprechen wolle. Es ginge um Hefe. Ich rief sie zurück.

Sie liest diese Tagebücher und irgendwann letzte Woche schrieb ich davon, dass Hefe ja sehr knapp sei. Sie hätte aber einen schon etwas älteren Zeitungsartikel gefunden, den sie mal ausgeschnitten hat. Es ging um ein Rezept für ein Brot, bei dem man nur drei Gramm Hefe benötigt. „Da kommt man mit einer 45-Gramm-Packung sehr lange hin und das Brot ist echt super.“

Die Hilfsbereitschaft der Brandenburger ist berührend

Die nette Dame bot an, mir den Artikel gern in unseren Briefkasten zu werfen. Bereits letzte Woche schon bekam ich per Mail das Angebot, eine Packung Klopapier abholen zu können. Und gestern kam noch eine E-Mail, in der mir jemand mehrere Tipps für schöne Ausflüge in die Natur schickte. Solche Sachen sind wirklich rührend.

Es ist also durchaus so, dass die Menschen in Brandenburg an der Havel anderen helfen und Unterstützung bieten, was auch mehrere Initiativen zeigen, wie zum Beispiel unter dem Hashtag #kaufinbranne, wo man selbstgenähte Gesichtsmasken bestellen kann, zusammen mit einer Spende für unsere Alltagshelden.

Dazu gibt es organisierte Nachbarschaftshilfen, Freiwilligenzentren und Hilfen für die Händler und Gastronomen der Stadt. Toll, wie viele Menschen hier schnell und beherzt solche Projekte auf die Beine gestellt haben. „Zusammenhalten. Aufeinander achten. Für andere einstehen“ – es klappt in dieser Stadt.

Überall in der Stadt sieht man ja auch die großen Plakate, die unsere Stadtverwaltung hat kleben lassen. Dort ist der Aufruf unseres Oberbürgermeisters zu lesen, zu Hause zu bleiben.

Als wir gestern nach Hause fuhren, nachdem wir in der Natur waren und mit der Drohne Fotos gemacht haben, kam ich an einer doppelten Plakatwand vorbei. Rechts der städtische Aufruf: „Bleiben Sie zuhause“. Links daneben sitzt einer daheim und genießt ein Bierchen. Herrlich. Wenn das Absicht ist, hat das einen Werbepreis verdient. Zuhause kann es auch ganz schön sein, oder?

Apropos Oberbürgermeister Steffen Scheller: Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass Herr Scheller sich sehr häufig persönlich in Diskussionen auf Facebook einschaltet und Dinge sachlich erklärt. Ich finde es begrüßenswert, einen nahbaren Oberbürgermeister zu haben, der sich nicht nur um seine Stadt kümmert, sondern auch mit den Bürgern direkt kommuniziert. Ist ja nicht so, dass Herr Scheller gerade irre viel Zeit hat.

„Dem Herrn Scheller sollte man ein Denkmal errichten“

Meine Frau Anja, gebürtige Berlinerin und somit bürgermeistermäßig nicht gerade verwöhnt, hat mir etwas gesagt, was sie ausdrücklich zum Zitat freigegeben hat: „Dem Herrn Scheller sollte man ein Denkmal errichten – mindestens in der Qualität der Waldmöpse.“

Anja darf das, denn sie hat früher in einer Firma gearbeitet, die mit der Veröffentlichung der Ausschreibung der Havelstadt-Denkmäler, die dann zu den Möpsen wurden, beschäftigt war. Meinen Einwand, dass man aber bitte das Geweih weglassen soll, hat sie akzeptiert.

