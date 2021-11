Brandenburg/H

Am Ende des achten Prozesstages redet der Vorsitzende Richter dem angeklagten Josef S. (100) etwas ins Gewissen. Dem Mann aus Brandenburg an der Havel, dem Oberstaatsanwalt Cyrill Klement Beihilfe zum Mord an 3511 Menschen vorwirft, begangen zwischen 1942 und 1945 als KZ-Wachmann in Sachenhausen.

Bisher hat der Angeklagte bestritten, im KZ Sachsenhausen gewesen zu sein. Am Ende des Krieges will der in Litauen geborene Josef S. in Kolberg gewesen sein.

Richter Udo Lechtermann kündigt an diesem Freitag an, dass zum nächsten Prozess der Sachverständiger Stefan Hördler erwartet wird, der sich intensiv mit der Geschichte des Konzentrationslagers Sachsenhausen beschäftigt und viele Unterlagen ausgewertet hat.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesen Unterlagen stehe der Name des Angeklagten, sein Geburtstag und sein Geburtsort. Alle drei Angaben passen auf den Mann aus Brandenburg an der Havel, der sich seit dem 7. Oktober wegen der vielfachen Beihilfe zum Mord vor dem Schwurgericht Neuruppin verantworten muss, das in einer Sporthalle auf dem Görden tagt.

Der Kammervorsitzende referiert, dass Josef S. mindestens zweimal gesagt hat, dass er in der fraglichen Zeit zwischen 1942 und 1945 nicht in Sachsenhausen gewesen sei, sondern in Litauen. Die Unterlagen aber sprechen eine andere Sprache.

Lechtermann: „Nur eins kann richtig sein.“ Falls er nicht der Mann ist, der aus den Unterlagen hervorgeht, empfiehlt der Richter dem Angeklagten darzulegen, was er „genau in Litauen oder sonst wo gemacht“ hat, und zwar so, dass das Gericht die Angaben prüfen kann.

Udo Lechtermann geht auch auf die zweite Option ein und sagt zu Josef S: „Wenn Sie der Mann sind, der in den Unterlagen steht, dann bitte ich Sie und fordere ich Sie auf, dass Sie das dann auch mal sagen sollten.“ Das könnte der Anstand gebieten, findet der Richter.

Lechtermann betont, dass es wichtig für die Menschen wäre, die Zeugen gehört wurden und es als Genugtuung empfänden, wenn der Angeklagte zumindest sagen würde: „Ich war da und habe da mitgemacht.“ Josef S. möge mit seiner Familie und seinem Verteidiger darüber beraten.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neuruppin führt den Prozess gegen den KZ-Wachmann und SS-Rottenführer Josef S. Vorsitzender Richter der Kammer ist Udo Lechtermann (Bildmitte). Quelle: Jürgen Lauterbach

Einer der Zeugen, die der Kammervorsitzende meint, ist André Lassague (78), der in der Nähe von Paris lebt. Er wurde am 3. März 1943 geboren. Sein Vater war zu dem Zeitpunkt bereits im KZ Sachsenhauses. Als Teil der französischen Résistance war er verraten und verhaftet worden.

Das KZ hat der für den Sohn zeitlebens unbekannt gebliebene Vater nie verlassen. Am 27. März 1944 wurde er dort ermordet und sein Körper im Krematorium verbrannt. André Lassague weiß von ebenfalls inhaftierten Widerstandskämpfern und Kameraden seines Vaters, dass nicht einmal sicher ist, ob er wirklich schon tot war, als er verbrannt wurde.

André und Christine Lassague aus Frankreich im Gerichtssaal. Die Väter beider Ehepartner waren im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Überlebt hat nur der Vater von Christine Lassague. Quelle: Jürgen Lauterbach

„Es ist nicht möglich, diesen Mördern zu verzeihen, sie müssen bestraft werden“ betont der Nachkomme, dem als Erinnerung an den Vater nur dessen Passbild und das Hochzeitsfoto seiner Eltern bleibt. Sein Selbstbild ist das eines Jungen, der nie einen Vater hatte, zu dem es Papa sagen konnte, und der ein Kind war in einer „zerrissenen Familie“.

Kein Hass, kein Vergessen, kein Pardon – danach lebt der 78 Jahre alte Generalsekretär der „Freunde der Deportierten von Oranienburg-Sachsenhausen.

Von Jürgen Lauterbach