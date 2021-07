Brandenburg an der Havel - „Bauarbeiter schauen Löcher in die Luft“: Riesen-Ärger um Baustelle an der B1 in Plaue

Die Menschen in Brandenburg an der Havel sind an Straßenbaustellen gewöhnt. Wenn es aber eine Baustelle gibt, bei der es gar nicht vorangeht, werden sie sauer. Die Ortsvorsteher von Plaue und Kirchmöser haben nun einen wütenden Brief ins Rathaus geschickt.