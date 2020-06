Brandenburg/H

Von vielen unbemerkt ist am zurückliegenden Wochenende in Brandenburg etwas passiert, was seit Jahrzehnten nicht passierte: Das Brandenburger Havelfest, das größte Volksfest der Stadt, fiel ins Wasser. Wo sonst über 100.000 Menschen ein Wochenende lang feierten, flanierten Besucher und spielten Kinder.

Eine Katastrophe für die Firma „Showservice Brandenburg“ von Hans Günter Koch, der sich in den beiden Jahren zuvor als neuer Veranstalter des traditionsreichen Volksfestes hervorragend bewährt hatte und die Nutzung des Packhofs als Festgelände etablierte. Neben dem Heinrich-Heine-Ufer und dem Salzhofufer sollte wird dieses Areal deshalb auch bei der diesjährigen Auflage des Havelfestes wieder eines der drei Veranstaltungszentren bilden.

Hans Günter Koch lässt den Kopf nicht hängen. Quelle: Jast

„Ein Jahr Arbeit umsonst“, sagt Koch und schüttelt den Kopf. Doch er lässt ihn nicht hängen. Schon vor Pfingsten war der rührige Event-Manager bei der Stadt Brandenburg vorstellig geworden. Sein Plan: Wenn die Kinos der Stadt ihre Säle wegen Covid-19 schließen müssen, machen wir die Stadt zum Saal. Ein Autokino am Wiesenweg sollte entstehen.

Mit Hygiene-Konzept und tollen Filmen, mit gut gelaunten, im Abstand zueinander sitzenden Menschen und ein wenig Kultur. Den Chef des Fontane-Clubs Hank Teufer hatte sich Koch schnell ins Boot geholt. Der verfügt über eine vernünftige Kinoanlage und die Liezens Spielfilme zu bestellen und zu zeigen.

„Aber da hat man uns in der Stadt die kalte Schulter gezeigt“, sagt Koch. Fällt aus, keine Diskussion. Warum man hier in Brandenburg verbot, was in Nauen, Potsdam, Magdeburg oder Stendal ohne große Probleme möglich war – eine genaue Auskunft habe er dazu nicht bekommen, so Koch weiter.

So ein Autokino wie hier in Wietstock, hätte auch Brandenburg haben können. Quelle: privat

Tatsächlich ist die totgeglaubte Tradition des Autokinos plötzlich wiedererwacht. In den vergangenen Wochen unter anderem in Kyritz ( Ostprignitz-Ruppin), Schönefeld ( Dahme-Spreewald) und einem Ortsteil von Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming). Auf dem Sägewerksplatz in Nauen ( Havelland) gab es an manchen Tagen sogar drei Filme.

Auch in Stendal, wohin Koch mit seinen Partnern auswich, lief das Autokino gut. Doch nun nehmen die regulären Kinos nach dreimonatiger Corona-Zwangspause langsam wieder den Betrieb auf. „Da fangen wir jetzt nicht an hier in Brandenburg das Thema Autokino noch mal hochzufahren“, meint der Veranstalter. Verstanden hat auch Teufer das Verbot der Stadt nicht. „Wir haben dann Nachbarschaftshilfe geleistet und unsere Technik den Leuten in Nauen zur Verfügung gestellt. Dort war möglich, was hier nicht ging“, sagt er der MAZ.

Wie weiter? „Ich mache mir große Sorgen um die Schausteller-Branche“, erklärt Koch. Das seien Familien, die seit Jahrzehnten mit ihren Fahrgeschäften und Ständen unterwegs seien. „Verschwinden die vom Markt, kommen die auch nicht wieder. Die suchen sich was anderes. Damit stirbt eine richtige Tradition.“

Grandiose Kulisse: Autos stehen im Autokino vor dem ehemaligen Hochofen auf dem Gelände Phoenix-West in Dortmund. Dort war das schon Ende April möglich, nachdem die normalen Kinos wegen der Pandemie schließen mussten. Quelle: dpa

Noch ist es nicht ganz soweit: Koch will, dass sich die Räder drehen. Also, ein Rad! Ein Riesenrad! „Die Idee hatten wir auch schon vor Pfingsten. Warum stellen wir uns nicht ein Riesenrad auf den Packhof“, habe er sich gefragt. Wieder habe ihm das Rathaus die Ampel auf Rot gestellt.

Anders als zeitgleich in Magdeburg: Dort drehte sich zeitgleich eines der größten Riesenräder Europas. Die Schausteller-Brüder Boos hatten im Stadtpark ein starkes Symbol errichtet: In Magdeburg dreht sich wieder das öffentliche Leben. In der anhaltinischen Eindämmungsverordnung benötigten die Betreiber keine Genehmigung von der Landeshauptstadt.

Brandenburg an der Sonne im Jahr 2019. Quelle: Heiko Hesse

In der Verordnung waren nur Volksfeste und Kirmesveranstaltungen untersagt, aber nicht der Betrieb eines einzelnen Fahrgeschäftes, wenn der Betreiber bei Kontrollen nachweisen konnte, dass er die Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt werden. Nur Verkaufsstände um das Riesenrad waren untersagt.

„Wir wollen jetzt ein Riesenrad auf dem Packhof. Wenn es funktioniert, dann kann sich das den ganzen Sommer drehen“, sagt Koch. Inzwischen habe er positive Signale aus dem Rathaus bekommen. Wenn man zudem noch eine Genehmigung für einen Biergarten bekäme, könnte sich der Packhof 2020 zu einem weitläufigen Ort der Begegnung werden, bei dem man dennoch auf Abstand bleiben kann.

Von Benno Rougk