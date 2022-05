Riewend

Mit einem Versprechen hat Superintendent Thomas Wisch seine Rückkehr in den nördlichsten Zipfel des Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg angekündigt. „Das nächste Mal komme ich mit dem Kanu und halte eine Predigt“, sagte Wisch in seinem Grußwort an die Teilnehmer eines Festgottesdienstes am Sonntag in Riewend. Zuletzt war der Superintendent 2018 am Riewendsee zu Gast. „Damals konnte man durch die offene Decke den Glockenstuhl sehen. Und ich habe mit dem Blick nach oben über Jakobs Himmelsleiter gepredigt. Jetzt ist ein Stück Himmel zu uns gekommen. Heute danke ich allen, die die Riewender Kirche nicht aufgegeben haben“, so Wisch, der ein begeisterterer Wasserwanderer ist.

Die Riewender Kirche ist gerettet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach jahrelanger Vorbereitung und aufwendiger Sanierung durfte der Pfarrsprengel Päwesin zusammen mit den Riewendern und zahlreiche Gästen die kleinste Kirche rund um den Beetzsee/Riewendsee wieder ihrem Zweck zuführen. In dem Gotteshaus soll jedoch nicht nur das Evangelium verkündet werden.

Die Kirche Riewend vor der Sanierung. Quelle: privat

„Es gibt in Riewend keinen Raum, in dem sich mehr als 20 Personen versammeln können. Deshalb soll die Kirche auch ein Ort für Lesungen, Konzerte und Gespräche werden“, kündigte Gertraud Kaufmann, Vorsitzende des Heimatvereins Riewendsee, in ihren Dankesworten an. Sie freue sich, dass das Gebäude wieder in neuem Glanz entstanden sei. Doch nichts gehe ohne Geld. Deshalb danke sie allen Institutionen, Unterstützern und Förderern, die mit ihren Zuschüssen eine Sanierung erst möglich gemacht hätten, so Kaufmann.

Gertraud Kaufmann vom Heimatverein Riewendsee dankt den vielen Unterstützern und Fördermittelgebern. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Kirchengemeinde Päwesin hatte zwar die Rolle des Bauherren übernommen, doch der Förderverein war als Projektsteuerer maßgeblich an der Umsetzung der knapp 200 000 Euro teuren Maßnahme beteiligt. Der Löwenanteil kam aus dem Fördertopf der EU für die ländliche Entwicklung. Zuvor hatte die Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havel dem Vorhaben im nördlichsten Zipfel von Potsdam-Mittelmark Priorität eingeräumt.

Geld steuerten auch der Kirchenkreis, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg, die Kommune und private Spender bei. Vereinsvorsitzende Kaufmann bedankte sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit dem Gemeindekirchenrat und der kreislichen Denkmalschutzbehörde. Einen Blumenstrauß gab es für Ingrid Belz, die als Riewenderin den Initiatoren stets mit Rat und Tat zur Seite stand.

Superintendent Thomas Wisch gratuliert dem Pfarrsprengel Päwesin zu erfolgreichen Sanierung der Riewender Kirche. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Sanierung war in Wahrheit die Rettung der Riewender Dorfkirche, über deren Vergangenheit nicht viel bekannt ist. Sie dürfte einmal ein Fachwerkbau mit einem Reetdach gewesen sein. Soweit bekannt, wurde der Kirchensaal 1844 in die heutige Form gebracht. Der Turm stammt von 1718 und trägt zwei Glocken. Problem: Die Kirche besaß am Ende keine Decke mehr, der Dachstuhl war marode, es gab unübersehbare Schäden am Mauerwerk. Nach der Aufnahme des Daches erwiesen sich die Schäden größer als gedacht, was die Kosten in die Höhe trieb.

„Die größten Arbeiten am Dach lassen sich heute nur noch erahnen. Der heutige Tag ist ein bisschen wie Auferstehung. Danke für ihr langes Durchhaltevermögen“, rief Pfarrer Stefan Hartmann den Riewendern und ihren Helfern in der Kirche zu. Zu den Gästen gehörten auch Päwesins Bürgermeister Ingo Ahrens und Vertreterinnen der katholischen Lebensgemeinschaft Fazenda da Esperanca in Riewend.

Blick in den sanierten Innenraum der Riewender Kirche. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie aus einem Guss spannt sich wieder eine verputzte Schilfrohrdecke von Wand zu Wand. Es sind insgesamt rund 70 Quadratmeter. „Darunter befindet sich eine neue Kiefernschalung an den Deckenbalken“, sagte Architektin Annemarie Rothe aus Berlin der MAZ, die im Auftrag des Fördervereins die Sanierungsarbeiten leitete. Innenwände und Außenfassade bekamen einen hellen Anstrich in zarten Pastellfarben. Altar und Empore wurden grundlegend gereinigt. Neu ist die freie Bestuhlung mit über 30 Stühlen.

Stühle in Riewender Kirche

Nur in den beiden hinteren Sitzreihen des Kirchensaals stehen noch Kirchenbänke, die einst aus St-Katharinen in Brandenburg nach Riewend geschafft worden waren. Die grauen Stühle mit den roten Sitzpolstern können künftig nach Bedarf angeordnet werden. In einem neuen Licht erscheinen nach den Arbeiten die vier Bleiglasfenster, die der 2010 verstorbene Manfred Primke, der auch als Retter der Bagower Kirche bekannt ist, für die Kirche seines Geburtsortes Riewend spendete.

