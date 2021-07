Ritter, Minne, Tafelfreuden: So war der Mittelaltersommer im Paulikloster

Brandenburg/H

Am vergangenen Wochenende fand der erste Teil des Mittelaltersommers des Archäologischen Landesmuseum Brandenburg im Paulikloster statt. Unter dem Motto „Ritter, Minne, Tafelfreuden“ konnten Besucher an zwei Tagen einen Einblick in die höfisch-ritterliche Welt des Hochmittelalters sowie in das Leben von vermögenden Bürgern und Kriegsknechten erhalten.

Erfolg mit Hygienekonzept

Museumspädagogin Fatima Wollgast war für den Großteil der Organisation des Mittelaltersommers verantwortlich. Mit den Akteuren stand sie schon seit 2019 in Kontakt, damals noch für die Archäotechnica-Veranstaltung 2020. Der Mittelaltersommer ist eine abgespeckte Variante dieser Veranstaltung. Sobald klar wurde, dass diesen Sommer zumindest eine kleine Veranstaltung möglich wäre, nahm Wollgast den Kontakt zu den Akteuren wieder auf.

Natürlich war ein Hygienekonzept zwingend erforderlich. Die Gäste müssen in den Innenräumen Maske tragen, Kontaktdaten müssen hinterlegt werden und eine Voranmeldung ist erwünscht. Die Besucher hatten die Auswahl zwischen drei verschiedenen Zeitfenstern für ihren Besuch. Die Gäste reagieren sehr verständnisvoll auf die Regelungen, erzählt Wollgast. „Wir und auch die Gäste und Akteure sind froh, dass überhaupt etwas stattfinden kann. Wir sind beeindruckt, wie hochwertig die einzelnen Akteure ausgestattet sind.“

Der Plan des Museums war, dass die Gäste die Ausstellung besuchen und gleichzeitig die Möglichkeit haben, die Akteure zu besuchen. Zudem gibt es zur Zeit eine Sonderausstellung, die sogenannte „Erzähl-Galerie“. Viele der Besucher verbringen ihre Zeit aber scheinbar lieber draußen bei den Akteuren und stellen fleißig Fragen. Die Veranstaltung war etwas für jede Altersgruppe. Die Besucher bestehen vor allem aus Familien mit Kindern und Rentnern.

Die Besucher hören interessiert den Akteuren zu und stellen viele Fragen. Quelle: Julia Kazmierczak

Informationen zu Pferd

Die verschiedenen Stände und Akteure beschäftigen sich mit den verschiedensten Themen des Mittelalter-Lebens. Reiterin Lisa Kyre informiert über die Reiterei im 13. Jahrhundert. Sie studiert Geschichte und ist Reiterlehrerin. Ihre Interessen verbindet sie in ihrer Freizeit. Zur Reitkunst gibt es im Mittelalter nur wenige schriftliche Quellen, die meisten Informationen nimmt Lisa Kyre aus erhaltener Ausrüstung.

Das Gebiss des Halfters etwa hat sie selbst nachgebaut und dann ausprobiert, um herauszufinden, warum es ein Scharnier hat. Dieses verhalf zu mehr Bewegungsfreiheit der Hand beim kämpfen oder jagen. Das Gebiss und auch der Sattel wurden speziell für ihr eigenes Pferd angefertigt. Das Aufsatteln des Pferdes geht schnell, das Aufsitzen jedoch kann fünfzehn Minuten dauern. Problematisch ist das zeitgetreue Kleid mit einer Saumweite von sechs Metern. Ohne Hilfe hat Lisa Kyre keine Chance, das Pferd zu besteigen.

Lisa Kyre spricht über die Reiterei im 13.Jahrhundert. Quelle: Julia Kazmierczak

Braver Ritter im Kettenhemd

Der mutige Ritter Linnhard von Scouvenburg, mit echtem Namen Sascha Starke, läuft den gesamten Tag mit voller Ausrüstung umher, inklusive Kettenhemd. „Jeder fragt mich sofort wie viel das Kettenhemd wiegt“, erzählt er. Tatsächlich wiegt es 17 bis 18 Kilogramm. „Man merkt das Gewicht nicht so sehr, wenn man es am Körper trägt. Trotzdem fühle ich mich nach dem Ausziehen wie eine Feder, obwohl ich garantiert keine bin.“ Als er noch etwas jünger war, ging das Anziehen schnell. Er benötigte maximal fünfzehn Minuten und keine Hilfe. Inzwischen geht es nicht mehr so schnell und nicht ohne Hilfe.

Sascha Starke als der Ritter Lennhard von Scouvenbourg. Quelle: Julia Kazmierczak

Gemeinsames Interesse sprengt Grenzen

Die meisten der Akteure kamen durch Mittelaltermärkte auf den Geschmack. Später schlossen sie sich schließlich dem Verein IG Wolf an. Der Verein selbst stammt aus Frankfurt, die Mitglieder jedoch aus ganz Europa und neuerdings auch aus Amerika. „Ein Interesse an Geschichte muss vorhanden sein“, sagt Starke. Die meisten Personen schließen sich einem solchen Verein an, um zu erfahren, wie es war im Mittelalter zu leben. Die Akteure schätzen die wissenschaftlichen Diskussionen im Verein, etwas, das es auf Mittelaltermärkten nicht gibt.

Beeindruckende Stimmen

Das Musiktheater Dingo e.V. bringt den Gästen zu drei verschiedenen Zeitpunkten den Minnegesang näher. Gleichzeitig erleben die Gäste eine Reise durch die Geschichte des Minnegesangs, beginnend mit dem Ursprung im 12. Jahrhundert. Die Gesangssolisten Dagmar Jahn, Reinhold Schmidt und Claudia Heidl beeindrucken mit ihren Stimmen. Der Musikwissenschaftler Lothar Jahn bringt Erläuterungen.

Die Minnesänger begeistert mit ihren Stimmen und Instrumenten. Quelle: Julia Kazmierczak

Den zweiten Teil des Mittelaltersommers können Gäste am 14. und 15. August erleben. Diesmal ist das Thema „Ritter, Schwert und Stangenbüchse“. Auch hier sind Voranmeldungen erwünscht. Weitere Informationen gibt es unter www.landesmuseum-brandenburg.de.

Von Julia Kazmierczak