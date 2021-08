Ritter, Schwert und Stangenbüchse: So war der Mittelaltersommer im Paulikloster

Brandenburg/H

Auch der zweite Teil des Mittelaltersommers zum Thema „Ritter, Schwert und Stangenbüchse“ im Paulikloster lockt Historienfreunde nach Brandenburg. Darsteller aus verschiedenen Bereichen zeigen die kriegerischen Aspekte des mittelalterlichen Lebens. Der Fokus liegt diesmal größtenteils auf dem Spätmittelalter. Die Besucher zeigen sich begeistert vom Dargebotenen.

Kleine Veranstaltung mit großem Erfolg

Auch dieses Mal muss die Veranstaltung einem genauen Hygienekonzept folgen. „Es ist klein, aber fein“, beschreibt Museumspädagogin Fatima Wollgast. Es kommen keine Menschenmassen, aber alle Besucher unterhalten sich angeregt mit den Akteuren und stellen fleißig Fragen. Wollgast lobt die hochwertigen Requisiten der Akteure, die es den Leuten einfacher machen, das Leben im Spätmittelalter zu verstehen. Die Rüstungen überraschen besonders: „Man stellt sie sich anders vor.“ „Die Truppen sind unglaublich toll und freundlich. Sie wollen das Leben damals nicht verherrlichen, sondern zeigen, was dazu gehörte“, sagt Wollgast.

Fatima Wollgast ist Museumspädagogin und hat den Mittelaltersommer organisiert. Quelle: Julia Kazmierczak

Bettina Jungklaus ist Anthropologin und hat echte menschliche Schädel dabei. An ihnen zeigt sie die typischen Kampfverletzungen der Ritter. Die Knochenfunde stammen allesamt aus dem Land Brandenburg. Die häufigste Todesursache waren extreme Schädelverletzungen. Zum Teil sind aber auch gebrochene Schlüsselbeine zu sehen. Besonders grausam: ein Halswirbel, an dem man erkennen kann, dass das Kopfabschlagen nicht immer ganz funktioniert hat.

Dr. Bettina Jungklaus präsentiert echte menschliche Schädel mit typischen Ritterverletzungen. Quelle: Julia Kazmierczak

Ritter als Gangsta-Rapper

Auch beim zweiten Teil des Mittelaltersommers ist Andrej Pfeiffer-Perkuhn wieder dabei – diesmal als Ritter in voller Montur. Die Rüstung klappert, als er über das Gelände läuft. Einige Teile der Rüstung trägt er nicht, dieses werden stattdessen auf einem Tisch präsentiert. Die Gäste sind eingeladen, die Handschuhe anzuprobieren oder den Turnierhelm aufzusetzen. „Je nachdem, was ich brauche, kann ich die Rüstung verändern“, erklärt er.

Andrej Pfeiffer-Perkuhn ist als Ritter beim Mittelaltersommer. Quelle: Julia Kazmierczak

Auffallend ist der Glanz der Rüstung. „Ritter sind wie Gangster-Rapper. Eine rostige Rüstung ist keine Darstellung.“ Erstaunlicherweise erlaubt so eine Rüstung auch viel Bewegung. Die Teile sind leicht, aber unnachgiebig. Mit einem Schwert würde man an der Rüstung abprallen. Pfeiffer-Perkuhn demonstriert das gerne mit einem Küchenmesser oder einem Besenstiel. Letzterer liegt nach einer Demonstration zerbrochen neben dem Zelt.

Zwar ist es in der Rüstung warm, aber mit genug Wasser kann der Tag leicht überstanden werden. „Meine Kondition ist noch weit entfernt von der eines Ritters damals“, erzählt der Darsteller. Als ein Gast bei einer anderen Veranstaltung seinen Brustpanzer berührt, verbrennt er sich, da sich das Metall stark aufheizt in der Sonne.

Schwere Rüstungen

Der Archäologe Frederik Kirch zeigt Waffen und Rüstung sowie Reitzubehör aus dem Mittelalter. Zwei Lanzen hat er ebenfalls im Gepäck. Diese waren die Primärwaffe zu Pferd. Er selbst trägt ebenfalls eine Rüstung. Mit einem guten Team braucht er zehn Minuten, um diese anzulegen. Am besten bewegt er sich dabei gar nicht. Im Spätmittelalter haben Ritter vor einer Schlacht ihre Rüstung gar nicht abgelegt, falls sie auf einen Überraschungsangriff reagieren mussten.

Philipp Feistauer vom Archäotechnischen Zentrum Welzow zeigt, wie Kettenhemden angefertigt werden. Interessierte können dort privat ein Kettenhemd in Auftrag geben, auch Museen bestellen dort Repliken. Interessierte Gäste können am Paulikloster ein Kettenhemd anprobieren. Dieses wiegt zwischen 15 und 16 Kilogramm.

Hochwertige Ausrüstung und ausführliches Wissen

Jürgen Heinritz entführt die Besucher in das ausgehende 6. Jahrhundert und somit in das Frühmittelalter. Am Wochenende ist er der Einzige, der diese Epoche behandelt. Seine Darstellung orientiert sich vornehmlich an dem berühmten „Sängergrab“ von Trossingen, greift aber auch Elemente aus dem fränkischen Reitergrab 6 von Klepsau auf. Mit einer hochwertigen Ausstattung und viel Fachwissen bietet Jürgen Heinritz einen Einblick in die Lebenswelt eines wohlhabenden alamannischen Gefolgschaftsherren. Als Anschauungsmaterial dienen neben seiner eigenen Ausstattung auch Bücher.

Jürgen Heinritz informierte über das Frühmittelalter. Quelle: Julia Kazmierczak

Höhepunkt mit einem Knall

Das Highlight ist die Schießvorstellung um 15 Uhr. An der Kasse werden dafür extra Ohrenstöpsel vergeben, die anderen Besucher werden aufgefordert, sich die Ohren zuzuhalten. Nach zwei Demonstrationen fordern die Besucher noch eine dritte. Der Prozess vom Laden der Waffe bis zum Abschuss kann genau verfolgt werden.

Von Julia Kazmierczak