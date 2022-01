Brandenburg/H

Der Streit im Stahlunternehmen Riva über Krankschreibungen, nicht anerkannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und zurückgehaltenen Lohn ist auch nach rund zwei Monaten nicht beendet.

Aus Sicht der Gewerkschaft und der Arbeitnehmervertretung hat dieser Konflikt bei BES in Brandenburg an der Havel sogar an Schärfe noch zugenommen. Die Geschäftsführung nötige/erpresse Kolleginnen und Kollegen, „dem Unternehmen durch Gesetze und Verordnungen geschützte persönliche Daten preiszugeben“, beklagt der Betriebsrat in einem betriebsöffentlichen Aushang.

Die Vorgeschichte: Die Auseinandersetzung im Werk der Elektrostahlwerke Brandenburg GmbH in der Woltersdorfer Straße hat ihren Ursprung in der gesetzlichen Regelung, dass nicht geimpfte und nicht genesene Beschäftigte täglich ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis vorweisen müssen, ehe sie den Betrieb betreten dürfen.

Das Brandenburger Riva-Werk folgt den seit dem 24. November 2021 geltenden Bestimmungen und kontrolliert den Zugang am Werktor. Schon bald stellt die Personalabteilung den zunehmenden Eingang von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen fest.

Misstrauen bei AU-Bescheinigung

Die seit Einführung der 3-G-Kontrolle einlaufenden Krankmeldungen machen das Unternehmen misstrauisch gegenüber den betreffenden Mitarbeitern. Die Personalleitung äußert erhebliche Zweifel, dass sie tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt sind.

Die Arbeitgeberin kündigt Mitarbeitern an, dass sie deren ärztliche Bescheinigungen nicht anerkennen und dass sie keine Lohnfortzahlung leisten werde. Sie droht indirekt sogar mit Kündigung und kürzt bei einer unbekannten Zahl von Mitarbeitern noch vor Weihnachten tatsächlich den Lohn.

Das Brandenburger Elektrostahlwerk der Riva-Gruppe in der Woltersdorfer Straße Quelle: HEIKE SCHULZE

Nach der Weihnachtsruhe ist die Klärung nicht abgeschlossen. Die verbliebenen Beschäftigten, mit denen sich das Unternehmen nicht verständigt hat, erhalten ein zweites Schreiben.

In dem erwähnten Aushang zitiert die Arbeitnehmervertretung, was das Unternehmen von Mitarbeitern erwartet. Demnach können sie den Argwohn der Arbeitgeberin zerstreuen, deren Zweifel an ihrer Arbeitsunfähigkeit ausräumen und ihren vollen Lohn erhalten, wenn sie Beweise vorlegen, die über die übliche Bescheinigung vom Arzt hinausgehen.

Die Liste der Riva-Geschäftsführung

In Betracht kommen Nachweise zum vollständigen Impf- oder Genesenenstatus zum Zeitpunkt der Abwesenheit oder negative Tests an den betreffenden Tagen oder die Bescheinigung über einen Krankenhausaufenthalt oder der Nachweis über Folgebehandlungen, die mit der Krankschreibung im Zusammenhang stehen.

Riva akzeptiert alternativ auch die Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit durch einen zweiten Arzt, eine ausführliche schriftliche Erläuterung des Arztes zu seiner Untersuchung und den Ursachen für die Krankschreibung, die Überweisung an einen Facharzt oder das ärztliche Rezept für Medikamente.

Schließlich können die mit Zweifeln konfrontierten Mitarbeiter auch die eidesstattliche Versicherung eines Menschen vorlegen, der mit ihnen in einem Haushalt lebt und Details zum Ablauf der Krankheit nennt.

IG Metall: „Skrupellos“

Stefanie Jahn, 1. Bevollmächtigte der IG Metall in der Region, schüttelt den Kopf. Sie habe Riva angeschrieben und gefordert, das sofort rückgängig zu machen, doch keine Reaktion erhalten. „Ich finde es skrupellos, dass sich das Unternehmen so benimmt“, sagt die Gewerkschafterin.

Das gilt auch im Hinblick auf den BES-Aufsichtsratsvorsitzenden Lorenzo Riva, der nach einer Sitzung des Gremiums vor zwei Wochen einen Text als angeblich gemeinsamen Beschluss des Aufsichtsrates im Unternehmen ausgehängt habe.

Darin bekennt sich Riva zu allen Maßnahmen, die zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus beitragen, die Gesundheit von Gesellschaft und Mitarbeitern schützen und die Produktionsfähigkeit des Unternehmens aufrechterhalten.

Krankheitskosten

Über einen Satz in Rivas Ausführungen ärgern sich die Arbeitnehmervertreter des Aufsichtsrates. Denn Riva schreibt: „Eine unberechtigte Inanspruchnahme der von dem Unternehmen und der Solidargemeinschaft zu tragenden Krankheitskosten ist unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu verhindern.“

In einem weiteren Aushang, diesmal von der IG Metall, wehren sich die Vize-Aufsichtsratsvorsitzende Stefanie Jahn sowie die Mitglieder Uwe Teßmer und Christoph Hahn dagegen, vereinnahmt zu werden. Alle drei versichern, dass sie den vom Vorsitzenden Riva ausgehängten Beschluss nicht mittragen.

Firmenleitung setzt auf interne Klärung

Die IG-Metall-Mitglieder: „Stattdessen haben wir deutlich gemacht, dass wir das Vorgehen der Geschäftsführung, willkürlich Entgelte zu kürzen, verurteilen. Wir erwarten, dass dies sofort korrigiert wird und solches einseitiges Handeln, ohne rechtliche Grundlage, künftig unterbleibt.“

Stahlproduktion bei Riva in Brandenburg an der Havel. Quelle: Heike Schulze

Das Unternehmen möchte sich nicht öffentlich zu dem ganzen Vorgang äußern, sondern vertraut darauf, dass eine finale Klärung auf betrieblicher Ebene möglich ist.

Gefälschte Negativtests

Wie viele Beschäftigte noch keinen vom Betrieb akzeptierten Nachweis ihrer Erkrankung erbracht haben, wird nicht gesagt. Auch nicht, ob einzelne Mitarbeiter versucht haben, mit gefälschten Negativtestergebnissen auf das Betriebsgelände zu gelangen.

Nach MAZ-Informationen soll die Auseinandersetzung über Krankschreibungen noch mit maximal 18 Beschäftigten laufen. Offenbar hat sich die Zahl reduziert, weil in den vergangenen Wochen etliche Mitarbeiter kooperativ im Sinne der Geschäftsführung waren und auf deren Forderungen eingegangen sind.

Stefanie Jahn: Nicht freiwillig

Stefanie Jahn hält das zwar für denkbar, gewinnt dem aber überhaupt nichts Gutes ab. „Denn freiwillig ist das ja nicht geschehen, sondern nur, weil die Mitarbeiter so stark unter Druck gesetzt wurden.“

Ob die Klärung der verbliebenen Fälle am Ende Gerichte beschäftigen wird, ist offen. Gewerkschafterin Jahn hält das für möglich.

Von Jürgen Lauterbach