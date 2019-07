Brandenburg/H

Einen Tag nach dem 19-stündigen Warnstreik im Brandenburger Riva-Stahlwerk haben sich die Tarifparteien an diesem Dienstag erneut zusammengesetzt. Zu einem Ergebnis hat das Gespräch allerdings nicht geführt, berichtet Stefanie Jahn.

Die Tarifparteien sind nach Angaben der Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Oranienburg und Potsdam nach 35 Minuten wieder auseinandergegangen und haben sich vertagt auf den 23. Juli in Trier.

Für den Riva-Standort Brandenburg/Havel geht es in erster Linie um die Übernahme des im März in der Fläche vereinbarten Tarifvertrages „ Stahl Ost“. Vereinbart wurden dort mehr Geld und mehr Freizeit. Näheres lesen Sie hier.

Neues Schichtmodell gefordert

Die Übernahme erfolgt nicht wie im Hennigsdorfer Werk automatisch, sondern wird für Brandenburg/Havel eigens verhandelt zwischen der Gewerkschaft IG Metall und der Riva-Gesellschaft Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH ( BES).

Die Geschäftsleitung hatte sich zwar am Montag noch optimistisch geäußert, eine gemeinsame Lösung mit der IG Metall zu führen. Doch stehen mehrere Konfliktpunkte einer Lösung weiterhin im Weg.

Die Arbeitgeberseite fordert eine Betriebsvereinbarung zur künftigen Arbeitsorganisation am Standort Brandenburg/Havel. Sie will die Produktionszeiten des Stahlwerks erhöhen und daher weg vom bisherigen Schichtmodell, nach dem an Wochenenden durchgehend gearbeitet wird und von Montag bis Freitag nur nachts.

Konflikt um die Klausel Einigungsstellen

Das geforderte durchgehende Schichtmodell ist nach Angaben eines Sprechers der Geschäftsführung notwendig, um das erforderliche Vormaterial für das Walzwerk und die Weiterverarbeitung zu produzieren.

Der Sprecher fordert zudem eine „Konfliktlösungsmöglichkeit“. In Streitfällen wie diesen sollen tarifliche oder betriebliche Einigungsstellen angerufen werden. Bei der Klausel macht die IG Metall nicht mit.

Die Gewerkschaft setzt allein auf Tarifgespräche. „Mit einer solchen betrieblichen Einigungsstelle würden wir unseren verhandlungsführenden IG-Metall-Leuten ja dass Misstrauen aussprechen, und das geht nicht“, sagt die Gewerkschafterin.

Nächste Runde in Trier

Eine mögliche Einigung ist also vertagt auf den kommenden Dienstag. Verhandelt wird dann in Trier nacheinander über Lösungen an den drei Riva-Standorten Brandenburg/Havel, Trier und dem fast benachbarten Horath.

Für Brandenburg/Havel will die IG Metall die Anerkennung des Tarifabschlusses Stahl Ost erreichen, für Trier und Horath die Tarifbindung und die Anerkennung der in Rheinland-Pfalz geltenden IG-Metall-Tarifverträge.

Selbst wenn sich beide Seiten für den Standort Brandenburg/Havel in einer Woche verständigen sollten, wäre der Arbeitskampf nicht automatisch beendet.

Uwe Teßmer, Betriebsratschef des Brandenburger Riva-Werks hatte am Montag einen unbefristeten Streik in Aussicht gestellt, für den Fall, dass nicht auch für die Riva-Werke in Trier und Horath eine Einigung erzielt wird.

Tariflösung nur langfristig

Dort vertritt die Riva-Geschäftsführung den Standpunkt, dass „man nicht in der Lage sei, eine sofortige Anerkennung zu tragen“. Eine Lösung könne nur langfristig zu finden sein, um Trier und Horath perspektivisch zu sichern.

Nachdem Riva die südwestlichen Standorte nach der Insolvenz des Vorbesitzers mit allen Beschäftigten ohne Abstriche für die Mitarbeiter übernommen habe, gelte der Fokus in erster Linie dem Prozess der Wiederherstellung der Produktivität. Dazu zählten Neuinvestitionen, Instandhaltungen und organisatorische Verbesserungen.

Bereit für den unbefristeten Streik

In beiden Werken wird seit fast einem Monat gestreikt. Teßmer stellte ein Ultimatum: „Wenn nicht bis zum 23. Juli 2019 die Tarifverträge in Brandenburg und in Trier und Horath unterschrieben sind, sind wir bereit und entschlossen für den unbefristeten Streik auch bei BES.“

Nach Auskunft von Stefanie Jahn ist spätestens am 23. Juli, wenn eine größere Delegation aus Brandenburg nach Trier fährt, mit einem erneuten Warnstreik zu rechnen.

Von Jürgen Lauterbach