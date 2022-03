Robert Wüst bleibt Präsident der Handwerkskammer Potsdam

Götz

Robert Wüst bleibt auch die nächsten fünf Jahre an der Spitze der Handwerkskammer Potsdam. Die Vollversammlung der berufsständischen Interessenvertretung bestätigte den Metallbaumeister aus Pritzwalk am Montagabend im Bildungs- und Innovationscampus Götz in geheimer Wahl in seinem Amt als Präsident.

Herausforderungen für Handwerk

Wüst dankte der Vollversammlung für das in ihn gesetzte Vertrauen. In einer kurzen Ansprache ging der Präsident auf die Herausforderungen der Zukunft für das Westbrandenburger Handwerk ein. Wüst sieht steigende Rohstoffpreise und Materialknappheit als Gefahr für die heimischen Betriebe. „Auch Dieselpreise von 2,07 Euro für den Liter sind für das stets mobile Handwerk nicht zumutbar“, so der Präsident, der künftig von Dörte Thie und Thomas Erdmann als Vizepräsidenten vertreten wird.

Von Frank Bürstenbinder