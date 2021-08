Rock und Jazz im Mühlenpark: So läuft das erste Landmusik-Festival in Bensdorf

Bensdorf

Vier Bands und die Sängerin Thala treten beim ersten Festival im Bensdorfer Mühlenpark auf. Bei der Landmusik sind auf einer Fläche von elftausend Quadratmetern Indie-Rock, Pop und Jazz zu hören.

Die Künstlerin Thala singt beim Landmusik-Festival in Bensdorf. Quelle: Celeste Call

Vier Bands auf der Bühne

Neben der Band Whisky & Rhymes sind das Sara Pieper Trio, das Mystery Art Orchestra und Sebastian Block mit seiner Band dabei.

„Dieses Festival ist unser Herzensprojekt. Wir wollen eine vielfältige Gesellschaft und unser Umfeld in Bensdorf und Wusterwitz an kulturellen Events teilhaben lassen. Musik verbindet die Menschen und führt sie zusammen. Das ist unser Ziel“, sagt Planerin Miriam Wlodarski.

Sie organisiert das Event gemeinsam mit ihrem Mann André. Seit 2014 fand die Veranstaltung im Landhaus-Tonstudio des Musikers statt, jetzt geht das Paar erstmals an die Öffentlichkeit und nutzt dafür den Mühlenpark.

„Der Mühlenpark bietet uns viel Platz. Jeder kann Abstände einhalten, wir können die Fläche schön bunt gestalten. Wir feiern noch einmal den Sommer und bringen freshe Musik aufs Land“, sagt Miriam Wlodarski, die sonst als Koordinatorin des Familienzentrums in Wusterwitz bekannt ist.

Blues, Pop, Rock und Jazz

Dorothea und Bastian Müller haben die Altbensdorfer Mühle im vergangenen Jahr 2020 gekauft, das Areal erneuert, einen Streichelzoo und ein Café eröffnet. Der Mühlenpark bietet Auslauf für Gäste, wer sich auf eine Wiese zurückziehen will, greift zur Picknickdecke.

Doch was erwartet die Zuhörer? Während sich Musikerin Thala am Sound der 70er, 80er und 90er orientiert, erheben sich Whisky & Rhymes aus dem verrauchten Untergrund der düsteren Berliner Seitenstraßen.

Sie präsentieren lustige Texte und eine Dosis an Folk-Blues. Die Musik des Trios um Sara Pieper soll die Bandbreite eingängiger Pop- und Jazz-Melodien widerspiegeln. Instrumental bunt oder reduziert ist der Sound, wenn Matthias Kasparick am Bass, André Wlodarski an den Tasten und Sara Pieper mit Stimme und Geige ihre Lieder zu Klanggeschichten verarbeiten.

Hoffnung auf neue Tradition

Auf der Bühne steht auch der Brandenburger Musiker Sebastian Block mit seiner Band. Der Musiker lebte die letzten 18 Jahre in Berlin und kehrte jetzt zurück in seine Heimatstadt. Er tritt mit Julian Schütte am Schlagzeug , Konstantin Pieper am E-Piano und Christopher Schuh an der Bassgitarre auf. Sebasian Block und sein Team präsentieren einen Mix aus Klassikern und Songs vom aktuellen Album „Dorngrund“.

Miriam und André Wlodarski sind gespannt auf die Premiere des Events im Bensdorfer Mühlenpark. Bislang müssen Gäste nur ihre Daten zum Kontaktnachweis hinterlegen. Sollte sich etwas ändern, sind die Veranstalter aber auch auf eine 3G-Regel, bei der die Besucher geimpft, genesen oder getestet sein müssen vorbereitet.

Die Planer rechnen zum Start des Events mit drei- bis vierhundert Gästen. „Wenn es gut läuft, würden wir die Landmusik gern öfter veranstalten. Dieses Event könnte eine neue Tradition werden“, sagt Miriam Wlodarski.

Am Samstag, 4. September, startet das Landmusik-Festival in Bensdorf. Gäste können kostenlos von 14 bis 22 Uhr dabei sein.

Von André Großmann