Rogäsen: Weihnachtsgans vom Brandenburger Bauern ausverkauft

„Weihnachten ist alle Jahre wieder, und immer wieder ganz überraschend“, stellt Geflügelwirt Andreas Schubert ebenfalls alle Jahre wieder fest, wenn ab Mitte Dezember die Anfragen nach seinem frischen Geflügel rasant ansteigen und er alle abschlägig bescheiden muss. Auf seinem Hof tummeln sich derzeit noch die Gänse, zu haben ist allerdings keine mehr. Jede einzelne seiner 200 Gänse ist bestellt.

Wer jetzt noch eine Gans will, kommt zu spät

Schubert wundert sich längst nicht mehr. Er kennt viele seiner Kunden seit 22 Jahren, als er begann, sich den Hof aufzubauen und weiß auch, dass es immer wieder Leute gibt, die nicht verstehen wollen, dass es bei ihm ohne Vorbestellung nicht geht. Das Interesse an seinem Federvieh ist groß. Im ersten Jahr, als er noch lange nicht so viele Tiere wie heute hatte, fuhr er selbst am Weihnachtsabend an die Tankstelle von Schopsdorf und besorgte sich Schnitzel mit Bratkartoffeln. Er hatte vergessen, für sich eine Ente zurückzulegen.

Heute passiert ihm so etwas nicht mehr. Er hat außer zwei großen Hunden, die sein Reich zuverlässig bewachen, insgesamt etwa 1200 Stück Geflügel, die sich auf 200 Gänse, 900 Enten und 100 Hühner und Puten aufteilen. Die Gänse- und Entenküken kauft er jedes Jahr im Frühsommer bei Züchtern in Niedersachsen, Legehennen und Puten zieht er selbst. Alle haben bei ihm ein artgerechtes, gesundes und schönes Leben.

Grünfutter und Getreide von einheimischen Bauern

Sie können sich den ganzen Tag im Freien aufhalten und bekommen Grünfutter und Getreide von einheimischen Bauern zum Fressen. Dass sie sich offensichtlich wohlfühlen, belegt, dass sie zu Zeiten der Vogelzüge ihren Artgenossen, die am Himmel unterwegs sind, bestenfalls ein bisschen sehnsüchtig nachschauen. Anstrengungen, sich ihnen zuzugesellen, zeigen sie nicht. Zu Beginn des Winters bringen die Gänse um die sechs Kilogramm auf die Waage, die Enten zwei bis vier. Sie dürfen langsam wachsen, ihr Fleisch ist ein Hochgenuss.

Ihr schönes Leben ist kurz vor Weihnachten vorbei. „Aber das ist die Bestimmung dieser Tiere. In der Tiefkühltruhe wächst nun mal kein Fleisch“, stellt Schubert augenzwinkernd fest. Zehn Monate im Jahr betreibt er seinen Hof allein, im November und Dezember ist das nicht mehr möglich. Mit der tatkräftigen Unterstützung von zwei festen Mitarbeitern und auch der Familie in den beiden Monaten vor dem Fest schlachtet er täglich bis zu 80 Tiere, die – eben auf Bestellung – frisch abverkauft werden. Irene und Günter-Philipp Arens hatten telefonisch geordert und sind zum ersten Mal hier: „Wir wollten unbedingt frisches Fleisch, auch wenn wir es bis Weihnachten noch einmal einfrieren müssen. Wir wissen dann aber genau, wo es herkommt und dass es nicht lange eingefroren war“.

Weihnachtsgans kommt zum Fest auf den Tisch

Sie leben seit drei Jahren in Brandenburg und suchen immer nach Neuem. Den Rogäsener Geflügelhof fanden sie auf Empfehlung und freuen sich jetzt schon königlich auf ihren Entenbraten zum zweiten Adventssonntag und den Gänsebraten zu Weihnachten, die sie beide mitnehmen und mit der Familie verspeisen werden. „Kauf in deiner eignen Stadt, damit sie was zum Leben hat“ ist die Devise des Ehepaares, das nach seinen Möglichkeiten alles dafür tut, das Kleingewerbe in der Region zu stärken. Das Familienoberhaupt kocht zudem selbst und schwärmt von einer Füllung aus Orangen, Backpflaumen, Rosinen, Beifuß, gewürzt mit Knoblauch und Kräutern. Andreas Schubert empfiehlt zudem, den Braten langsam bei nicht allzu hohen Temperaturen schon einen Tag vor dem Verzehr zuzubereiten, ihn im eigenen Sud ziehen zu lassen, und vor dem Festessen „in der Röhre“ noch einmal gründlich aufzuwärmen. Auch eine Sauerkrautfüllung, die in ihrer köstlichsten Form sowieso mit Gänseschmalz verfeinert sei, ist ein Geheimtipp vom Chef persönlich.

Und jetzt die gute Nachricht: Die Rogäsener Enten sind noch nicht alle. Eile ist allerdings geboten, wenn es zum Fest eine Ente aus Rogäsen sein soll. Das Telefon klingelt derzeit oft. Und wer möchte, kann sogar jetzt schon für das kommende Jahr bestellen.

Von Heike Schulze