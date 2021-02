Brandenburg/H

Ein geplatztes Wasserrohr legt die Bauhofstraße noch bis Sonnabend lahm. Am Sonntagnachmittag war der Schaden durch auslaufendes Wasser zwischen Kanalbrücke und altem Straßenbahndepot sichtbar, Bautrupps reparierten notdürftig, indem sie an der Stelle des Lecks ein etwa ein Meter langes Rohrstück aus Polyethylen einsetzten. „Das vorhandene Rohr war zu alt, es handelte sich um ein Gussrohr“, sagt Brawag-Geschäftsführer Gunter Haase.

Krisensitzung am Montag

Er war noch am Sonntag bis 21.30 Uhr vor Ort, am Montag gab es eine Krisensitzung mit Verkehrsbetrieben, Bauhof, Stadtverwaltung und Brawag. „Wir haben schnell entschieden, dass wir es nicht beim Flickwerk belassen, zumal wir ohnehin schon eine Grube haben.“ Nun öffnen Mitarbeiter der Firmen Falk Möhler aus Roskow sowie der Stadtwerketochter BISB die Straße auf ganzer Breite zwischen den Gehwegen und ersetzen das Rohr durch ein größeres aus Polyethylen hoher Dichte (PEHD), binden es anschließend neu an die Hauptwasserleitung an. Danach muss der ganze Untergrund neu verdichtet werden.

Zur Galerie Auf der sonst viel befahrenen Kanalbrücke ist Ruhe, seitdem am Sonntag ein Wasserrohr in der Bauhofstraße unter einer Straßenbahnweiche geplatzt ist. Am Samstag soll der Verkehr wieder rollen.

ITG sichert das Gleisbett

Das soll bis zum Mittwochabend abgeschlossen sein. Danach werden Mitarbeiter des Unternehmens Ingenieur-, Gleis- und Tiefbau ITG Brandenburg die Gleise der Straßenbahn mit Holzbohlen unterfüttern und wieder mit Platten befestigen.

Schaden unter der Weiche

Läuft alles glatt, kann die Straße am Sonnabend wieder frei gegeben werden. Verkehrsbetriebe-Chef Jörg Vogler hat bereits Kontakt zu Haase aufgenommen: „Ich habe mich bei ihm dafür entschuldigt, dass meine Straßenbahn an dieser Stelle gehustet hat, dabei gesprungen ist und sein Gussrohr zerstört hat“, sagt Vogler angesichts der Tatsache, dass der Schaden direkt unter der Weiche mit der Anbindung zum alten Depot entstanden ist.

Ersatzverkehr geht nicht

Haase habe den Scherz akzeptiert, professionell haben beide das weitere Vorgehen abgestimmt. Die Straßenbahnen der Linien 1 und 6 verkehren zwischen Hauptbahnhof und Nicolaiplatz ausschließlich durch die Hauptstraße, alle Bahnen fahren planmäßig. „Ich kann ja gar keinen Ersatzverkehr fahren, weil Busse ja auch nicht durchkommen.“ Die Haltestellen in der Steinstraße werden angefahren, aber nicht in der Bauhof- und in der Luckenberger Straße.

Verständnis bei Fahrgästen

Der Großteil der Fahrgäste akzeptiere die Einschränkungen, „das Beschwerdeaufkommen hält sich in Grenzen“, sagt Vogler. „Es sehen ja alle, was los ist, da ist das Verständnis ziemlich groß.“

Stau in der Bauhofstraße

Allerdings dürften Autofahrer relativ wenig Verständnis dafür haben, dass bis zum Mittag keine Sperr- oder Hinweisschilder im Auftrag der Verkehrsbehörde ausreichend aufgestellt wurden. Es gab Rückstau in der Bauhofstraße aus Richtung Neustadt/Zentrumsring, bevor die Autos über Wredowstraße und Wiesenweg zurück zum Zentrumsring gelangten.

Von André Wirsing