Brandenburg/H

Wegen eines Trinkwasserrohrbruches in der Luckenberger Straße Höhe Straßenbahnhaltestelle muss die Fahrbahn in Fahrtrichtung Neuendorfer Straße ab sofort für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Bauarbeiten sollen bis Freitagabend andauern. Der Verkehr aus Richtung Bauhofstraße wird demnach über die Wredowstraße, Am Wiesenweg und die B1/B012 zur Neuendorfer Straße geleitet, heißt es aus dem Rathaus.

Von MAZ