Rohrbruch: Marzahne und Hohenferchesar ohne Trinkwasser

Havelsee

Böse Überraschung am Sonnabend für über 150 Haushalte in zwei Dörfern. Kein Kaffeewasser, die Duschen funktionierten nicht, die letzten Tropfen reichten noch zum Zähneputzen. Seit den frühen Morgenstunden sind Hohenferchesar und Marzahne von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Grund ist der Bruch einer Hauptwasserleitung entlang der Landesstraße 99 in Höhe des Abzweiges nach Hohenferchesar.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Suche nach Rohrbruch läuft

Die Tiefbaufirma Leuer hat im Auftrag der Stadt Havelsee mit Baggerarbeiten an der Havariestelle begonnen, um das Rohr freizulegen. Allerdings füllen sich die Gruben immer wieder mit Wasser. Es muss abgepumpt werden. Die genaue Bruchstelle ist noch nicht ausgemacht. Derzeit lässt sich eine Wiederaufnahme der Wasserversorgung zeitlich noch nicht absehen. Autofahrer hatten am Sonnabendfrüh gegen 5 Uhr das aus dem Erdreich ausgetretene Wasser auf der Straße gesehen und der Feuerwehr gemeldet.

Von Frank Bürstenbinder