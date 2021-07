Havelsee

Die Ortsteile Hohenferchesar und Marzahne werden wieder kontinuierlich mit Trinkwasser versorgt. Der Rohrbruch an der vom Wasserwerk Pritzerbe kommenden Hauptwasserleitung ist beseitigt. Einem Reparaturtrupp der Firma Leuer war es am Dienstag gelungen, das defekte Leitungsstück in der Straßenunterführung der L 99 durch ein neues PE-Rohr zu ersetzen. Außerdem wurden die vorhandenen Schieber auf beiden Seiten der Straße erneuert.

Mit Wasserkocher

Zwar fließt das Trinkwasser jetzt wieder zu den Haushalten, doch ist dessen mikrobiologische Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Mögliche Verunreinigungen sind nicht ausgeschlossen. Der Eigenbetrieb der Stadt Havelsee hat deshalb ein vorsorgliches Abkochgebot ausgesprochen. Zum Trinken, für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollte das Wasser einmalig sprudelnd aufgekocht und dann über mindestens zehn Minuten abgekühlt werden. Dafür eignet sich am besten ein Wasserkocher.

Nachbarn informieren

Für die Toilettenspülung und andere Zwecke kann das Wasser ohne Einschränkungen genutzt werden. Der Betriebsführer hat inzwischen an alle Haushalte Flugblätter mit dem Abkochgebot verteilt. Außerdem sind die Bürger aufgerufen, ihre Nachbarn zu informieren. Sobald feststeht, dass das Trinkwasser einwandfrei ist, gibt es die nächste Information.

Von Frank Bürstenbinder