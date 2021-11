Rohrbrüche, Heizung kaputt: Mieter in Tieckow müssen frieren

Tieckow

Rohrbrüche, kalte Heizkörper, kaputte Speicher: Es herrscht Frust unter den Mietern im Wohnpark Tieckow (Havelsee). Immer wieder fielen die Warmwasserversorgung und Heizung für längere Zeit aus. Das Problem ist seit geraumer Zeit bekannt, doch scheute der Eigentümer des Wohnparks die Investition in neue Technik. Nun soll noch diesen Monat eine neue Heizanlage installiert werden. Das ist vor allem der Hartnäckigkeit der Mieter zu verdanken.

Denn erst nach zahllosen Beschwerden, Hinzuziehung des Mieterschutzbunds und Einbehalt von Mietzahlungen kommt Bewegung in die Sache. Über die kalkulierte Vernachlässigung des Wohnparks am Kolonieweg durch die EB Immobilienmanagement GmbH mit Sitz in Berlin ärgern sich die Mieter seit Längerem. Und über die Kommunikation: Anfragen und sogar Kündigungsschreiben bleiben unbeantwortet, auf Beschwerden wird häufig nicht reagiert.

Immer wieder rücken Handwerker an

Ein Facebook-Nutzer, der anonym bleiben möchte, steht mit der Sanitärfirma Schultze & Benthin in Kontakt, die wegen des häufigen Ausfalls der Heizung immer wieder zum Wohnpark ausrücken muss. Dem Vernehmen nach lag der EB seit geraumer Zeit der Kostenvoranschlag für eine neue Heizungsanlage vor. Warum dieser nicht realisiert wurde, darüber schweigt sich die EB auf redaktionelle Nachfrage hin aus.

Dass sie sich Gerüchten zufolge auch gegenüber der Sanitärfirma in Bezug auf Kostenübernahmen als säumig erwies, will Schultze & Benthin nicht bestätigen, da es sich um einen direkten Geschäftspartner handelt. Die Mieter dürften jedoch berechtigte Gründe für ihre Beschwerden haben, gibt eine Mitarbeiterin zu verstehen.

Mieter zeigen sich enttäuscht und gefrustet

Gründe, die so manchen zum Wegzug bewegen: Weil der Verwaltung alles egal sei, habe sie sich zum Umzug entschlossen, berichtet eine ehemalige Bewohnerin auf Facebook. „Wir haben seit fast zwei Jahren einen Wasserschaden in der Küche“, schreibt eine andere Nutzerin, „jemand war hier um sich das anzuschauen, seitdem ist nichts mehr passiert.“

Wieder andere haben das Gefühl, dass der Wohnpark sich selbst überlassen wird. „Er wird immer mehr zur Ruine, die nur noch Geld einspielen soll,“ schreibt einer, der wie die meisten anderen anonym bleiben möchte. Im Streit um Kostenübernahmen fürchten die meisten Betroffenen, die von der MAZ kontaktiert wurden, dass eine Nennung ihrer Klarnamen ihnen zum Nachteil gereichen könnte.

Nicht so Alexandra Homm. Sie ist bereits 2018 aus dem Kolonieweg 113 ausgezogen, nachdem sie es nicht mehr ausgehalten hatte. „Wir konnten weder zur Toilette noch sonst etwas benutzen, das mit Abwasser zu tun hatte. Es kam alles bei den Nachbarn unter uns raus. Auch wurde ich nach meiner Kündigung, die nicht anerkannt oder beantwortet wurde, vom Vermieter einfach bei E.ON angemeldet“, berichtet sie der MAZ. „Der damit verbundene Terror läuft seit 2018.“

Einige Aufgänge offenbaren deutlich den Renovierungsstau. Quelle: Moritz Jacobi

Viele Besitzer in fast drei Jahrzehnten

Das Bild eines Vermieters, der seine Immobilie vernachlässigt, sich um die Belange der Mieter wenig schert und den Service auf ein Minimum reduziert um die Marge zu erhöhen, bestätigt sich bei einem Blick in die haarsträubenden Bewertungen, die sich im Internet zur EB Group finden.

Gleichwohl dürfte der Zustand der sanitären Infrastruktur im Wohnpark Tieckow auch auf Versäumnisse der Voreigentümer zurückzuführen sein. Die Instandhaltung der in den 1990er-Jahren errichteten, ringförmigen Wohnanlage krankte seit je her an dem häufigen, zum Teil durch Insolvenzen eingeleiteten Verkauf des Objekts.

Von Moritz Jacobi