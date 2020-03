Rollenbilder auf der Leinwand: Stadtmuseum zeigt „Frauen-Ansichten“

Brandenburg/H

„Man sieht die Frauen, kann ihnen ins Gesicht schauen, aber auch ihre Ansichten erfahren.“ Mit diesen Worten beschreibt Brandenburgs Kulturbeigeordneter Wolfgang Erlebach (Linke) den Titel der Sonderausstellung „Frauen-Ansichten“. Sozusagen als Preview zur 30. Frauenwoche hat das Stadtmuseum diese am Donnerstagnachmittag eröffnet. Die Schau zeigt eine Auswahl von Werken, die das weibliche Geschlecht in den Mittelpunkt stellen.

Die Ansichten – als Plastik, als Büste, als Ölbild oder Grafik – stammen aus der eigenen Sammlung und der der Wredow’schen Zeichenschule. Im Fokus stehen dabei bisher selten oder noch gar nicht gezeigte Porträts bekannter und unbekannter Frauen sowie weibliche Akte. Die Auswahl aus dem Bestand hat Heike Köhler, die zuständig für die Sammlung ist, getroffen. Einige Werke sind eigens für die Ausstellung aufbereitet worden, verrät sie.

Porträts von neun Brandenburgerinnen

Die älteste Büste stammt aus dem 14. Jahrhundert, die anderen Darstellungen schlagen einen Bogen vom 17. bis hin zum frühen 20. Jahrhundert. Sie sollen einen winzigen Moment im Leben der Frauen widerspiegeln. Was diese Frauen zu sagen hatten, lässt sich allerdings weniger aus der Betrachtung, als aus dem historischen und gesellschaftlichen Kontext ableiten.

Im Kontrast dazu hat Fotografin Juliane Menzel neun Brandenburgerinnen eigens für die Ausstellung porträtiert. Diese teilen Ansichten, die sie in ihrem Leben für wichtig erachten, mit den Besuchern. Somit geben diese Frauen selbst Auskunft über ihre Rollen, ihre Auffassung vom Leben, ihre Haltung zur Gleichberechtigung oder ihre Vorbilder.

Über Schuhe ins Gespräch gekommen

Ausgewählt hat sie Stadtmuseumsleiterin Anja Grothe. „Es sind ganz tolle Frauen, die ich hier im Laufe der Zeit kennen gelernt habe“, sagt sie. Die mit 79 Jahren älteste im Bunde hat Grothe an der Bushaltestelle getroffen. Sie hat sie vor allem wegen ihrer Schuhe angesprochen. „Und dann hatte sie so interessante Sachen zu erzählen, dass ihre Schuhe in den Hintergrund gerückt sind“, meint die Museumsleiterin.

Die Fotos der Brandenburgerinnen sind im Museum entstanden und zeigen stolze Frauen, die ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Rollenbildern und Chancengleichheit gemacht haben. Wie sie das im Alltag erleben, ist in kurzen Essays aus den Gesprächen zu erfahren.

Die Ausstellung ist noch bis zum 17. Mai im Stadtmuseum, Ritterstraße 96, zu erleben.

Von Antje Preuschoff