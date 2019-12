Rollstuhlfahrerin erlebt Probleme auf dem Brandenburger Weihnachtsmarkt

Brandenburg/H

Die Angst vor einem Sturz begleitet Ina Sandford bei jeder Fahrt auf den Brandenburger Weihnachtsmarkt. Die 56-Jährige sitzt im Rollstuhl und steuert von der Sankt-Annen-Galerie in Richtung Neustadt Markt. Doch vor dem Eingangsbereich hängt sie an einer Kabelbrücke fest und kommt nicht weiter.

Angst vor dem Sturz

Während Zentimeter entfernt das spanische Weihnachtslied „Feliz Navidad“ erklingt und Gäste tanzen, ärgert sich Ina Sandford. „Hier kippe ich fast jedes Mal nach hinten und habe Angst, umzufallen. Ich bin häufiger auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen, die mir bei der Überquerung helfen“, sagt Ina Sandford.

Rollstuhlfahrerin Ina Sandford wünscht sich mehr Barrierefreiheit auf dem Brandenburger Weihnachtsmarkt. Quelle: André Großmann

Hilfsbereitschaft und Ignoranz

Sie erlebt auf dem Brandenburger Weihnachtsmarkt sowohl Hilfsbereitschaft als auch Ignoranz. „An die Blicke einiger Passanten, die einfach vorbei laufen, habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Es ist aber auch schön, dass einige Menschen direkt anpacken und mich unterstützen“, sagt Sandford.

Hoffnung auf mehr Barrierefreiheit

Die Havelstädterin lebte von 2005 bis 2017 in der britischen Stadt Watford und kehrte vor zwei Jahren in ihre Heimat nach Brandenburg an der Havel zurück. „In England war die Barrierefreiheit deutlich besser, dort gab es mehr Umkleidekabinen und Toiletten für Behinderte“, sagt Sandford.

Die gebürtige Brandenburgerin argumentiert, dass in der Havelstadt „mehr Probleme mit der Barrierefreiheit bestehen.“ Sandford ist inkomplett querschnittsgelähmt, Teile ihres Rückenmarks sind durchtrennt.

Die 56-Jährige trainiert mehrmals pro Woche im Fitnessstudio, stärkt ihre Arme, die Rückenmuskulatur und läuft manchmal am Rollator. Dennoch schafft sie es nicht immer aus eigener Kraft, die Kabelbrücke im Eingangsbereich zu überqueren.

Verlegung der Kabelbrücke nicht möglich

Sie wünscht sich in ihrer Heimatstadt „mehr Alternativen für Menschen mit Behinderungen“ und eine andere Verlegung der Kabelbrücke im Eingangsbereich des Weihnachtsmarktes.

Der Vorsitzende des Brandenburger Gewerbevereins Michael Kilian betont gegenüber der MAZ, dass dies nicht möglich ist. „Die Kabelbrücke die dort liegt, ist so gesetzlich vorgeschrieben. Nur unter Verwendung dieser Kabelbrücke sind wir nicht mehr in der Haftung bei Unfällen“, sagt Kilian.

Sogenannte Unfallverhütungsvorschriften würden den Veranstaltern des Weihnachtsmarktes vorschreiben, wie die verwendeten Kabelbrücken aussehen müssen. „Ich möchte erwähnen, dass diese verwendeten Kabelbrücken explizit auch für behindertengerechtes Überfahren von Strom und Wasserleitungen vorgeschrieben sind“, sagt Kilian weiter.

Appell an Weihnachtsmarktbesucher

Er betont, dass die Haftpflichtversicherung die Übernahme eines Unfallschadens ablehnen würde, wenn keine Kabelbrücken verwendet werden. „Es ist schwierig, sich auf alles vorzubereiten“, sagt Kilian. Er hofft deshalb auf hilfsbereite Weihnachtsmarktbesucher, die Rollstuhlfahrer bei Problemen unterstützen.

Ina Sandford wundert sich über diese Aussage, hat aber mittlerweile eine alternative Strecke gefunden. Sie fährt von der Hauptstraße vorbei an der Easy-Apotheke und gelangt von dort auf den Brandenburger Weihnachtsmarkt.

„Ich lasse mir die Weihnachtsstimmung und Vorfreude nicht vermiesen und werde weiter beobachten, wie sich die Situation von Behinderten in Brandenburg verbessern kann“, sagt die 56-Jährige.

Von André Großmann