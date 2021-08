Roskow

Irgendetwas stimmt mit diesem Garten nicht. Auffällig groß hängen die Brombeeren am Strauch. Die Tomatenpflanzen sind voller heranreifender Früchte. Gelbe Bohnen wachsen im Überfluss. Trotz des schweren Bodens stehen auch die Möhren eins A. „Alles ohne zusätzliche Düngung“, freut sich Annemarie Blum (28). Doch das größte Wunder wächst an der Grenze der von der Gemeinde Roskow gepachteten Parzelle. Wo früher der Gleisbereich des Roskower Bahnhofs begann, strecken sich besonders hohe Sonnenblumen in den Himmel.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Annemarie Blum und David Bogedaly haben ihre Sonnenblumen in dieser Woche ausgemessen. Knapp vier Meter sind die größten Exemplare in die Höhe geschossen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weil ein Zollstock viel zu kurz ist, muss Lebensgefährte David Bogedaly (42) eine Dachlatte holen, um die Höhe der gigantischen Pflanzen zu bestimmen. Auf knapp vier Meter bringen es die meisten Sonnenblumen, die die Gemüsekulturen wie eine grüne Wand von einem heutigen Wegegrundstück trennen. Auf Rekordlisten knacken einzelne Exemplare immer wieder mal die Vier-Meter-Marke, doch beachtlich bei Annemarie Blum und David Bogedaly ist die lange Reihe der extra großen Sonnenblumen, deren schwere Köpfe sich im Wind wiegen. „Dabei haben wir nichts besonderes gemacht. Es war ganz normales Saatgut. Über die Ausmaße sind wir selbst sehr überrascht“, so die beiden Hobbygärtner.

Giganten in Roskow

Die stärksten Sonnenblumen bringen es auf über 20 Zentimeter Stielumfang. Die Giganten erinnern an eine Baumschule. Lassen die Vögel etwas übrig, wollen die Roskower ein paar Kerne für das kommende Jahr aufheben. Was der Grund für das üppige Wachstum ist, bleibt in der fruchtbaren Erde verborgen. Vielleicht liegt es auch am Namen. Wenn man schon Blum heißt, muss man einfach einen grünen Daumen haben. Für Annemarie Blum steht jedoch bald ein Namenswechsel an. Übernächste Woche wollen die Gartenfreunde im Amt Beetzsee den Bund der Ehe eingehen. Ob zum Hochzeitsstrauß Sonnenblumen gehören, lässt das Paar offen.

Fotos an die MAZ

Die Roskower Sonnenblumen sind garantiert kein Einzelfall. Wer jetzt im Spätsommer über ähnliche Hingucker in seinem Garten verfügt oder spektakuläre Ernten bei Gurken, Zuchini und Co. einfährt, kann uns sehr gerne eine E-Mail mit Foto und kurzer Beschreibung an brandenburg-land@maz-online senden.

Von Frank Bürstenbinder