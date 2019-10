Brandenburg/H

Eine gute Tradition wird fortgesetzt, schreibt die Technische Hochschule Brandenburg (THB). Seit zehn Jahren unterstützt der Rotary Club Brandenburg/Havel jährlich zwei ausländische Studierende der Brandenburger Hochschule mit Stipendien.

Vor wenigen Tagen hat der ehemalige Vorsitzende des Rotary Clubs Bernhard Hoier den symbolischen Scheck an zwei Studenten vergeben. Hoier war bis zu seinem Wechsel in den Ruhestand viele Jahre Professor für Kommunikationstechnik an der THB.

Medizininformatik und digitale Medien

In diesem Jahr geht ein Stipendium an den 26 Jahre alten Mowayad Eddin Alkawa aus Syrien. Er studiert an der THB im Bachelorstudiengang Medizininformatik.

Neben seinem Studium engagiert er sich beim Jugendtheater Brandenburg, wo er die Hauptrolle in Schillers „Die Räuber“ gespielt hat.

Ein weiteres Stipendium geht an die ein Jahr ältere Taraneh Malek aus dem Iran. Sie studiert im Masterstudiengang Digitale Medien.

Stipendien aufgestockt

Sie hat bereits im Iran ein Studium der Informatik abgeschlossen und möchte an der THB ihre Grafik- und Medienkenntnisse ausbauen, um bessere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt zu haben.

Durch Mittel des Auswärtigen Amtes, die der Deutsche Akademische Austausch Dienst ( DAAD) vergibt, können die zwei Stipendien des Rotary Clubs in Höhe von je 750 Euro noch einmal aufgestockt werden. Damit erhalten die Studierenden jeweils insgesamt 1500 Euro.

In den vergangenen Jahren hatten die Brandenburger Rotarier überwiegend osteuropäische Studierende gefördert. Inzwischen wurde die Förderung für Studenten aus allen Ländern geöffnet.

Vielfältige Herkunft

Damit trägt der Club dem Umstand Rechnung, dass die Herkunft der internationalen Studierenden an der THB immer vielfältiger wird. Die dortigen Studenten stammen aus 78 verschiedenen Ländern.

Von MAZ