Rote Ampel überfahren: Transporter kollidiert mit Radlerin

Brandenburg/H

Ein Kleintransporter und eine Radlerin sind am Montagmorgen am Buchhochhaus in Brandenburg an der Havel zusammengestoßen. Die Radlerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Möglicherweise war ein Rotlichtverstoß die Ursache des Unfalls.

Der Zusammenstoß ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 6.50 Uhr auf der Kreuzung der August-Bebel-Straße mit der Willi-Sänger-Straße. Der genaue Hergang ist offenbar unklar. Wie Polizeisprecher Oliver Bergholz mitteilt, wollte die Radlerin aus der Sängerstraße geradeaus in die Fontanestraße fahren. Gleichzeitig habe die Fahrerin des Mercedes-Transporters versucht, nach rechts in die Fontanestraße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß.

„Während der Unfallaufnahme widersprachen sich die Angaben der beiden Verkehrsteilnehmer in ihren Unfallschilderungen“, berichtet Oliver Bergholz. „Offenbar missachtete einer der beiden Beteiligten das Rotlicht der Ampelanlage“, erklärt er. Jetzt ermittle die Kripo zum Unfallhergang.

Von MAZ