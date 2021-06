Rückenwind für Spargel unter Folie aus Brüssel

Brandenburg/H

Rückenwind für die Verfechter des Spargels unter Folie: Der Brüsseler Agrar-Kommissar Janusz Wojcicchowski hat auf eine Anfrage des Europa-Abgeordneten Bernd Lange den landwirtschaftlichen Anbau von Spargel unter Folie verteidigt. „Mit großer Erleichterung und Zustimmung nimmt die Fraktion der Freien Wähler die Erklärung des für Landwirtschaft zuständigen Kommissars der Europäischen Kommission zur Kenntnis“, freut sich nun Dirk Stieger und den Freien Wählern (FW).

Der Kommissar beschäftigte sich in der Antwort, die der MAZ vorliegt, auf die Anfrage des Abgeordneten aus der Region Hannover zur Verwendung von Folien in der Spargelproduktion im Zusammenhang mit der Richtlinie zur Umweltverträglichkeit und sieht dabei keinerlei Konflikte.

Zur Erklärung: Alle Eingriffe in die Natur, die bedeutsame Auswirkungen auf die Umwelt haben, müssen vor der Erteilung einer Genehmigung auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden und gelten dann als sogenannte Projekte. Doch der Kommissar kommt zum Schluss, dass die Verwendung von Folien im Spargelanbau gar nicht in den Anwendungsbereich der Umwelt-Verträglichkeitsprüfung-Richtlinie (UVP) falle.

Die Folien halten das Wasser im Boden, verringern die Nutzung von Unkrautgiften und steigern den Ertrag, meint der Chef der Agrar-Kommission in Brüssel. Quelle: Bernd Gartenschläger

Denn Kunststofffolien würden im Gartenbau und in der Agrarwirtschaft verwendet, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern, das Wasser im Boden zu halten, das Wachstum der Pflanzen zu beschleunigen und um die für die Vegetation erforderliche Temperatur zu halten, wie Janusz Wojcicchowski ausführt.

Streit schwelt seit Jahren

Die Verwendung von Folien zur Vermeidung von Unkraut trage zudem dazu bei, den Einsatz von Herbiziden zur Unkrautbekämpfung zu verringern.

Wie berichtet, tobt in der Stadt Brandenburg seit längerer Zeit ein erbitterter Streit zwischen dem Spargelbauern Heinrich Thiermann vom Domstiftsgut Mötzow und der Naturschutzbehörde der Stadt. Die Behörde hatte Thiermann eine Rückbauverfügung ins Haus geschickt. Der Landwirt sollte bis Ende Februar rund 300 Hektar Spargel roden müssen.

Außerdem sollten über 30 Hektar Blaubeeren vernichtet werden. In allen Fällen gab es keine Verträglichkeitsprüfung, begründete die Behörde. Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) hatte die Frist aber ausgesetzt. Der Nabu-Landesverband und die Grüne Liga Brandenburg hatten dagegen protestiert und darauf verwiesen, dass man gegen europäisches Recht verstoße.

Mediationsverfahren läuft weiter

Dem widerspreche aber der Kommissar mit seiner Stellungnahme, sagt jetzt Stieger. Scheller hatte schon vor Monaten ein Mediationsverfahren zwischen der Behörde und dem Spargelbauer angeregt. Das wurde bereits gestartet, trotz des Protestes der Verbände und der Umweltbehörde.

Dabei geht es um die Frage, ob diese Sonderkulturen tatsächlich als „Projekte“ eine erhebliche Beeinträchtigung für die Natur darstellen oder wie der Anbau von wein oder Hopfen landwirtschaftliche Praxis sind. Für Michael Ganschow ist damit „die rote Linie längst überschritten. Wir fordern die Einhaltung des gültigen Rechtsrahmens“, sagte der Geschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg.

Verbände sind sauer

Die Gewährung von Gnadenfristen sei das Ergebnis der Hinhaltetaktik, so Ganschow. Nabu und Grüne Liga konnten sich jedoch nicht durchsetzen und so wird das Mediationsverfahren, das wegen seiner Signalwirkung von der ganzen Spargelbranche verfolgt wird, unter Leitung des Mediators und früheren Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) fortgesetzt.

Für die FW, die sich seit Monaten hinter den Landwirt und gegen die Verfügung aus dem Rathaus gestellt hatten, „ist es mehr als verständlich, wenn unsere Spargelproduzenten die klare Positionierung aus Brüssel mit Erleichterung aufnehmen. Hatte doch das überzogene Vorgehen der unteren Naturschutzbehörde unserer Stadt für erhebliche Verunsicherung gesorgt“, sagt Norbert Langerwisch (FW).

Gutspächter Heinrich Thiermann präsentiert zusammen mit Havelkönigin Celina Sophie Schönherr den ersten Mötzower Spargel des Jahres 2018. Saisonstart auf dem Vielfruchthof in Mötzow bei Brandenburg an der Havel. Quelle: Christian Griebel

Der Jurist Stieger ergänzt: „Die klare Festlegung der Europäischen Kommission, dass vor Spargelanbau unter Folie keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, sollte nun zu einem vernünftigen Interessenausgleich führen. Damit dürfte der Spargelanbau unter Folie den Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft entsprechen und in der Regel keinen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen.“

Von Benno Rougk