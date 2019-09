Brandenburg/H

So langsam wie er spricht, so minimalistisch ist sein Bühnenbild. Ein Stuhl, ein Klavier, zwei Mikrofonständer. Das ist Rüdiger Hoffmann. Aber dann prangt in Riesenlettern sein Name an der Bühnenleinwand und jeder weiß, wie das neue Programm von ihm heißt: „Alles Mega“.

Sonntagabend gastierte der gebürtige Pader...