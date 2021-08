Amt Wusterwitz

Lässt Verwaltungschef Michael Hase das Amt Wusterwitz in einem schlechten Licht erscheinen? Diesen Vorwurf musste sich der Amtsdirektor auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung gefallen lassen. „Es ist beschämend“, donnerte CDU-Vizefraktionschef Lothar Insel mit einem Verweis auf die druckfrische Informationsbroschüre des Landkreises Potsdam-Mittelmark. In dem über 100 Seiten starken Heft stellt sich auch das Amt Wusterwitz vor. Und zwar mit einem „schlechten Text“, behauptet jedenfalls Insel. Verantwortlich für den Inhalt ist der Amtsdirektor.

Wie attraktiv ist das Amt Wusterwitz? Verwaltungschef Michael Hase muss sich wegen seiner Beschreibung in der neuen Kreisinformationsbroschüre kritisieren lassen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nun sieht sich Hase wegen Formulierungen wie „Die Fahrzeugflotte der Ortswehren ist überaltert und stammt zum Teil noch aus der DDR“ oder bei „Radwegen und Straßen gibt es erheblichen Nachholbedarf im Amtsbereich“ einem heftigen Angriff ausgesetzt. Doch nicht alle Abgeordneten haben mit der ungeschminkten Zustandsbeschreibung ihre Probleme. So hält Andreas Daßler von den Freien Bürgern und Bauern (FBB) die Aufregung für unbegründet. Hase habe sehr wohl auch positive Seiten der Region hervorgehoben. Zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung und die Verkehrsanbindung. Für Jürgen Engel (FBB) ist die Kritik „nur aufgebauscht“. Hase selbst bezeichnet den Image-Beitrag zusammen mit der „schönen Bilderauswahl“ als „ausgewogen“. Die neue Kreisinformationsbroschüre liegt unter anderem in der Wusterwitzer Tourismus-Information aus. Hase, der seit einem Jahr im Amt ist, hatte in jüngster Vergangenheit immer wieder auf den Investitionsstau in der Verwaltung, beim Brandschutz und bei der Infrastruktur verwiesen, was ihm insbesondere die Anhänger seiner abgewählten Vorgängerin übelnehmen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktion nicht abgesprochen

Einen ersten Rüffel hatte Amtsdirektor Hase bereits auf der Amtsausschusssitzung in Zitz abbekommen. Und zwar im Zusammenhang mit der beabsichtigten Beschaffung eines werbefinanzierten Kleinbusses. Für das Amt fallen nur die Betriebskosten an. Das Fahrzeug soll künftig Vereinen, Feuerwehren und der Verwaltung zu Transportzwecken dienen. „Sie sind Amtsdirektor und nicht Bürgermeister“, musste sich Hase dafür von Ronald Melchert (CDU) anhören. Grund: Die geplante Anschaffung, die nur mit der Akquise von Werbepartnern durch eine Fremdfirma funktioniert, war mit den Kommunalpolitikern nicht abgesprochen.

Kritik von Bürgermeisterin

„Einige Firmen haben bei mir nachgefragt. Doch ich stand als Bürgermeisterin dumm da, weil ich von der eigentlich begrüßenswerten Aktion nichts wusste. Die Art und Weise ist das Problem“, monierte auch die Wusterwitzer Bürgermeisterin Isett Hoffmann. Den Vorwurf, er hätte der Akquise-Firma Tipps gegeben, bei welchen Firmen sich Werbeanfragen lohnen würden oder nicht, wies Hase zurück: „Ich könnte das überhaupt nicht beurteilen.“ Für ihn wäre solch ein Fahrzeug eine „sinnvolle Anschaffung“. Die Form des Mobilsponsorings wird von anderen Verwaltungen, Vereinen und Institutionen schon lange genutzt.

Von Frank Bürstenbinder