Brandenburg/H

Es ist zwar ein Kampf gegen Windmühlen, den Otto Edel (82) auf landespolitischer Ebene führt. Aber ebenso wenig wie seine noch bekannteren Vorbilder aus der Weltliteratur lässt sich der im Ruhestand befindliche Technik-Professor der TH Brandenburg abschütteln.

Die MAZ hatte vor einigen Wochen berichtet über das vergebliche Bemühen des Wissenschaftlers aus Brandenburg an der Havel, eines seiner jüngsten Bücher auf dem Publikationsserver der Bibliothek seiner einstigen Hochschule elektronisch zu veröffentlichen.

Sowohl Hochschulpräsident Andreas Wilms als auch das Wissenschaftsministerium in Potsdam lehnten den Wunsch des Professors aus der Gründergeneration der Hochschule ab. Das vorgetragene Argument ist jeweils das gleiche.

Auf dem genannten Server der Hochschule dürfen nur Wissenschaftler der THB veröffentlichen und solche, die auch nach ihrer Zeit noch „an der Hochschule“ lehren und forschen. Das sei bei Professor Edel nicht mehr der Fall.

Der Streit zwischen Ruhestandsprofessor und Hochschule mit Ministerium entzündet sich an dem 2020 gedruckt erschienene Buch „Der Bologna-Prozeß – ein bildungsideologisches Danaergeschenk“.

Auf rund 270 Seiten kritisiert Diplom-Ingenieur Edel die international üblichen Studiengänge und -abschlüsse „Bachelor“ und „Master“, die das deutsche Diplom vor rund zehn Jahren aus der Hochschullandschaft weitgehend verdrängt haben.

Vermutlich hätten nur relativ wenige Menschen bemerkt und noch weniger etwas dabei gefunden, wenn dieses Buch mit seinen durchaus auch polemischen Passagen über den THB-Kanal auch elektronisch erschienen wäre.

Petitionsausschuss gegen den Professor

Doch mit der Ablehnung durch die Hochschule ist der Vorgang im politischen Raum gelandet. Das Ministerium gibt dem Präsidenten Andreas Wilms (43) recht und der von Edel angerufene Petitionsausschuss des Landestages schlägt sich ebenfalls auf die Seite des Hochschulpräsidiums und der Landesregierung.

Otto Edel geht es längst nicht mehr nur um sein Buch, sondern mehr noch um die Rechte von jenen Professoren, die in ihrer Berufszeit zum Ruhm einer Hochschule beigetragen haben und das wie er durch fortlaufende Veröffentlichungen indirekt weiterhin tun.

Denn der 82 Jahre alte THB-Professor im Ruhestand ist noch immer wissenschaftlich aktiv, fühlt sich seiner Hochschule weiter verbunden, auch wenn er nicht körperlich anwesend und organisatorisch mit der Hochschule verbunden ist.

Belehrung aus Potsdam

In ihrem Schreiben belehrt Clara Kniestedt (61, Bündnisgrüne) als Vorsitzende des Petitionsausschusses den Eisenbahnschienen-Experten Edel, dass das Dienstverhältnis von Professoren mit deren Versetzung in den Ruhestand ende. Ohne dass sie so schreibt: Er könnte noch so viele Nobelpreise gewinnen, er wäre raus.

Ein Professor wie Edel könnte noch „Angehöriger“ der Hochschule sein, wenn er „zur Hochschule in einer besonderen Beziehung“ stünde.

THB „entscheidet sachgerecht“

Der Petitionsausschuss findet es nachvollziehbar, dass eine Hochschule des Landes unterscheidet zwischen Mitgliedern, ihr vertraglich verbundenen Angehörigen und Nobodys, die keine Rechte mehr aus ihrer einstigen Professorenstellung ziehen können.

Die Entscheidung des Hochschulpräsidiums ist auch aus Sicht des Petitionsausschusses „sachgerecht“, ihren aktuell durch keinen Vertrag an die THB gebundenen Ruhestandsprofessor nicht bei seiner Veröffentlichung zu unterstützten, wobei diese Unterstützung wenig Aufwand erfordern würde.

Manja Schüle und der Altpapier-Container

Otto Edel klingt verschnupft bis verbittert darüber, dass er, wie er es ausdrückt, aus der akademischen Gemeinschaft „ausgebürgert“ und seinen „im Grundgesetz garantierten wissenschaftlichen Freiheitsrechten beraubt“ werde. Er mutmaßt, dass Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) das ihr zugesandte Exemplar seines Buches dem Altpapier-Container anvertraut haben könnte. Einen Dank dafür oder eine anderweitige Reaktion habe er jedenfalls nicht erfahren.

Professor Edel nimmt den Konflikt um seine Buchveröffentlichung zum Anlass, einen Anstoß zu geben, dass das Verhältnis von Ex-Professoren zu ihrer einstigen Hochschule im Land Brandenburg im Hochschulgesetz neu geregelt wird.

Edel wünscht sich Solidarität des Senats

Im erwähnten Windmühlenkampf hat sich der Brandenburger Wissenschaftler nun an den Senatsvorsitzenden der THB gewandt und hofft auf die „Solidarität der Senatsmitglieder“ mit ihm als Ruhestandprofessor. Was Edel will, ist nicht sehr viel. Er möchte die Online-Informationen der Bibliothek abrufen und Dateien auf deren Publikationsserver einstellen dürfen.

Von Jürgen Lauterbach