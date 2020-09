Rummel auf dem Packhof: Karussell fahren mit Corona-Zettel

Brandenburg/H

Es ist bunt, laut und endlich wieder was los. Auf dem Packhof in Brandenburg an der Havel hat seit Freitag der erste Mobile Funpark geöffnet und die Schausteller geben wieder Gas mit ihren Fahrgeschäften.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Es müssen Hygieneregeln eingehalten werden und die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig auf dem für den Rummel abgesperrten Gelände aufhalten dürfen, ist begrenzt.

„Wir dürfen maximal 1000 Besucher gleichzeitig einlassen. Dafür werden am Eingang Chips ausgegeben, die am Ausgang wieder zurückgenommen werden“, erklärt der Veranstalter Hans Günther Koch. „So können wir den Besucherstrom kontrollieren. Lange Wartezeiten haben wir aber bis jetzt nicht gehabt“, berichtet er. „Insgesamt sind immer etwa bis zu 800 Besucher auf dem Rummelareal.“

Koch ist nach eigenen Angaben zufrieden mit der Geduld und dem Verständnis der Besucher, die sich weitestgehend an die Hygieneregeln halten. So werde auch durch die separate Anordnung von Ein- und Ausgang der Besucherstrom entzerrt. Zudem füllen die Gäste vor dem Einlass einen Infozettel mit der Uhrzeit des Besuches sowie ihrem Namen und ihrer Telefonnummer aus. „Die Zettel heben wir zwei Wochen auf, danach bekommt der Reißwolf wieder Arbeit. Das funktioniert automatisch“, sagt Koch.

Schausteller dürfen für eine Woche bleiben

Richtig zufrieden sind auch die Schausteller, die auf dem Packhof jetzt für eine Woche wieder ihre Fahrgeschäfte präsentieren können. Unter ihnen ist Enrico Friedrich mit seinem Brake Dancer, der den Jahrmarkt prägt. „Die Gäste desinfizieren ihre Hände an den bereitgestellten Spendern von allein. Nur selten müssen wir einen darauf hinweisen“, berichtet er.

Regelmäßig desinfiziert Loreen Friedrich die Sitze und Haltegriffe der Gondeln des Brake Dancers. Quelle: Rüdiger Böhme

„Ansonsten desinfizieren wir die Sitze und die Haltestangen in regelmäßigen Abständen. Aber am meisten freuen wir uns, endlich wieder raus zu dürfen,“ sagt Friedrich, während seine Frau Loreen schon wieder eine der Gondeln einsprüht.

Für ihn und sein Team ist es in diesem Jahr die vierte Veranstaltung. „Uns gibt es jetzt in der siebten Generation, so etwas haben wir noch erleben müssen.“

Ähnlich geht es der Zucker-Königin Sylke Richter. Mit ihrem Anhänger voller leckerer Süßigkeiten vom Lebkuchenherz bis zur Zuckerstange ist sie in diesem Jahr das erste Mal auf einem Jahrmarkt dabei. „Ich bin sonst das ganze Jahr auf Festen und Weihnachtsmärkten unterwegs, bis auf einige Wochen im Januar. Die lange Pause jetzt war schon sehr schlimm“, sagt sie.

Viel Platz auf dem Gelände

Aus Osnabrück kam Ricardo Welte mit seinem Devil Dance. Er lässt aus lauter Übermut und Freude den Platz immer wieder mit etwas mehr Nebelschwaden zuwabern als sonst. „Gott sei Dank dürfen wir ab und an jetzt wieder arbeiten. Ich war zwar inzwischen schon einige Male wieder auf Jahrmärkten, aber es ist kein Vergleich zu normalen Zeiten“, erzählt er.

Aufgrund der Begrenzung der Besucherzahl ist es recht luftig auf dem Gelände. Die Gäste stehen in familiären Gruppen zusammen oder sind vereinzelt unterwegs und halten mehr oder weniger gewollt automatisch Abstand voneinander.

Elias Heider hat seine Großeltern nicht lange überreden müssen, den Freizeitpark zu besuchen. Schnell den Infozettel ausgefüllt und dann endlich mal wieder Spaß haben. Quelle: Rüdiger Böhme

Gut funktionieren die Abstände beim Anstehen an den Fahrgeschäften, die Leitpfeile und Hinweisschilder leisten ihr Übriges dazu und selbst an den Getränkeständen wird geduldig gewartet, bis der Tresen desinfiziert wird.

Diese Strapazen nehmen die Besucher gern und geduldig in Kauf, dafür, dass sie endlich wieder einmal auf den Rummel dürfen. So auch Familie Hildebrandt. Sie sind mit Enkel Elias Heider zum Packhof gekommen. Schnell die Infozettel ausgefüllt und dann durften sie durch den Einlass. „Wir freuen uns sehr, und ich hab Oma und Opa nicht lange fragen müssen“, sagt Elias und lacht.

