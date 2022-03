Run auf Kunsteremitage: Leipziger Künstlerin gastiert am Rietzer Berg

Kloster Lehnin

Noch tobt sich der Wind mit winterlichen Temperaturen am Rietzer Berg aus, doch künden wohltuende Sonnenstrahlen von angenehmeren, wärmere Zeiten. Auch für die Kultur, denn in der Kunsteremitage des Landschafts- und Kunstvereins Rietzer Berg herrscht nach langer Vakanz wieder reges Schaffen.

Mit A.S. Luisenbach aus Leipzig hat die erste Künstlerin in diesem Jahr in der Einsiedelei gewohnt und gewirkt. Und war sichtlich produktiv: eine ganze Hand voll großformatiger Werke sowie etliche kleinere Zeichnungen sind das Ergebnis des intensiven, von Sturm und Naturnähe geprägten Arbeitsaufenthalts zwischen Wald und Feld.

Das Nomadenleben einer Leipziger Künstlerin

Mit kreativer Einsamkeit hat die 43-Jährige gute Erfahrungen. Von ihrer Leipziger Heimat aus reist sie immer wieder quer durch Europa, campt in Portugal, Spanien oder Frankreich, wohnt als Saisonkraft in einfachen Hütten auf Bio-Höfen in England. Auch mit ihrem Atelier ist die Künstlerin schon öfter umgezogen: Spinnerei, Connewitz, Markkleeberg, aber stets Leipzig.

„Ich habe mich früher mit Holz und Textildruck ausprobiert, viel auf MDF-Platten gemalt“, sagt sie, die lieber die schwierigen, weniger gefälligen Themen und Bilder aufgreift, auch mal düstere und traurige Stimmungen transportiert. „Letztlich bin ich aber immer wieder beim Papier gelandet.“ Für das Leben als moderne Halbnomadin sicher nicht das Schlechteste.

Im Garten der Kunsteremitage kann der Blick weit über das Feld schweifen. Quelle: Moritz Jacobi

Der Drang nach Kreativität

So hat A. S. Luisenbach, die mit bürgerlichem Namen Anne Strohbach heißt, ihre Zeichenutensilien immer dabei. „Wenn ich längere Zeit nicht zeichne, geht’s mir damit nicht gut. Da sind einfach Sachen, die müssen früher oder später raus und zu Papier. Allein schon um den Zugang zum Stil zu behalten“, beschreibt sie ihren Drang nach Kreativität.

Der durchaus eine gewisse Eigenmächtigkeit entfalten kann: „Du hast dein Motiv und lässt das Bild einfach laufen“, beschreibt es die Künstlerin. „Es bekommt dadurch seine eigene Dynamik.“ Und dynamisch sind ihre Bilder allemal. In scheinbar statischen Grundkonstellationen ist gleichzeitig alles in Bewegung, der Blick findet immer neue Verläufe.

A.S. Luisenbach neben ihrem Werk „Waiting for Wonder“, entstanden in der Kunsteremitage am Rietzer Berg. Quelle: Moritz Jacobi

Surreale, traumhaft-traurige Bilder

Ihre unverwechselbare Strukturtechnik hat die Leipzigerin im Laufe vieler Jahre selbst entwickelt. Obwohl sie schon ihr Leben lang künstlerisch tätig ist, hat sie die Idee eines Kunststudiums recht bald verworfen, schrieb sich lieber in Workshops und Seminaren am Chelsea College of Art and Design, der University of Arts in London und der HTWK in Leipzig ein.

Ihre Motive haben etwas surreal Traumhaftes von allegorischer Tiefe und Ernsthaftigkeit. Da blicken mal menschliche, mal dämonenhafte und wie in Stein gehauene Figuren gedankenverloren, mitunter staunend und fast ein bisschen resigniert auf das Geschehen im Bild. Großzügig mit dem Spatel aufgetragene Ölkreide verleiht dem skizzenhaften Duktus seine Schwere.

A.S. Luisenbach hat in Rietz das Werk „Cycles“ abgeschlossen. Quelle: Moritz Jacobi

Intensive Schaffensphase

Bis auf den nötigsten Einkauf hat sich Luisenbach in ihrer temporären Einsamkeit gänzlich der Kunst gewidmet. „Ich stand morgens auf, habe vielleicht etwas Yoga gemacht und dann angefangen zu arbeiten. Ich wollte diese Ruhe hier unbedingt nutzen und mich durch nichts ablenken. Einen Aufenthalt in der Kunsteremitage kann ich wärmstens empfehlen“, lautet ihr Resümee.

Auch vom Sturm, der tagelang gegen die Fenster der Eremitage drückte, ließ sich die Künstlerin A.S. Luisenbach aus Leipzig nicht in ihrem Schaffen beirren. Quelle: Moritz Jacobi

Kunst- und Kulturkalender am Rietzer Berg füllt sich

Und tatsächlich hat sich einen Tag nach Luisenbachs Abreise direkt die nächste Künstlerin am Rietzer Berg einquartiert – und mit ihr auch ein stilistischer Schwenk um 180 Grad. Die bunten, farbenfrohen Wimmelbilder der bulgarischen Grafikerin und Malerin Klio Karadim aus Berlin zieren längst Souvenirs von der Kaffeetasse bis zum Berlin-Bären.

Auch Karadim wird für zwei Wochen in Rietz arbeiten. Und es geht immer weiter: „Wir sind bis Oktober ausgebucht“, berichtet Susan Griesbach, die das Kulturprogramm des Vereins verwaltet und organisiert. Parallel dazu füllt sich auch der Veranstaltungskalender des Vereins wieder mit Konzerten und Lesungen.

