Eigenheime: Run auf altes Ziegelei-Gelände in bester City-Lage

„Am Ende werden wir die Grundstücke wohl unter den unzähligen Interessenten verlosen müssen“, orakelt Stadtplanerin Andrea Kutzop.

Das Luftbild zeigt, wo sich das künftige innerstädtische Baugebiet befindet. Quelle: Geo Basis-DE / LGB

Tatsächlich scheint das kleine städtische Baugebiet der alten Ziegelei an der Neustädtischen Wassertorstraße sehr beliebt zu sein bei künftigen Hauserwerbern. Und das, obwohl es keinen direkten Zugang zum Wasser geben wird, weil dazwischen noch Gärtnerei und VHS-Bildungswerk liegen und bestehen bleiben.

Bei der Verwaltung gingen nach diversen MAZ-Veröffentlichungen bereits Dutzende „Initiativbewerbungen“ ein, berichtet die Stadtplanerin. „Wenn ich dazurechne, wie viele Interessensanmeldungen über die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses zusätzlich eingegangen sind, weiß ich keine andere Möglichkeit, die Grundstücke gerecht zu vergeben.“

Vier Entwürfe für Bebauung

Das Team des Planungsbüros Firu aus Berlin-Pankow hat schon einmal modellhaft parzelliert und vier städtebauliche Entwürfe für einen möglichen Bebauungsplan gezeichnet. Auf Bauflächen zwischen 3500 und knapp 3900 Quadratmetern könnten 16 bis 20 Grundstücke entstehen. Übrig bleiben immer noch jeweils um die 3000 Quadratmeter Verkehrs- und 400 bis 500 Quadratmeter Grünflächen.

„Dabei handelt es sich strukturelle Entwürfe in noch abstrakter Darstellung. Es sind noch keine ausgearbeiteten Entwürfe, aus denen sich tatsächliche Grundstücke ableiten ließen“, sagt Andrea Kutzop. Verdeutlicht werden soll dabei, dass es beispielsweise keine Einzelhäuser geben wird wie beispielsweise auf der Eigenen Scholle.

Vielmehr soll relativ kompakt gebaut werden mit Reihenhäusern, bei denen die Riegel im Dreieck angeordnet sind. Die beiden anderen Entwürfe sehen eine „spiralförmige“ Anordnung vor.

Kommune als Bauherrin?

Stadtplanerin Andrea Kutzop. Quelle: Rüdiger Böhme

Von dem Areal der ehemaligen Ratsziegelei gehörten der Kommune bis zum Vorjahr knapp 6000 Quadratmeter, weitere 1832 Quadratmeter konnte sie für beinahe 220.000 Euro von einer Erbengemeinschaft erwerben. Eine kleine Fläche von 500 Quadratmetern ist im Privatbesitz, der Eigentümer will sich am Projekt aber beteiligen. So werden drei Häuser wohl auf seinem Grundstück stehen.

Die Stadt plant auf eigene Kosten, hat dafür schon einmal 50.000 Euro bereitgestellt. Selbst die Erschließung nimmt die Kommune selbst in die Hand. Die Kosten dafür holt sie sich nach dem Parzellieren der Grundstücke beim Verkauf der einzelnen Baugrundstücke wieder. Zudem kann sie Fördermittel aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ bekommen, weil das Projekt mitten im Sanierungsgebiet liegt.

Es ist faktisch auch eine Fortsetzung der Innenstadt, im Planerdeutsch heißen solche Ergänzungen „Arrondierung“ (Abrundung) oder „Nachverdichten“.

Theoretisch könnte die Stadt sogar die Häuser selbst errichten lassen und dann verkaufen. Die Planung sichert erst einmal das Baurecht. Und somit wird ein Wildwuchs verhindert.

Lange Geschichte des Areals

Das Areal beherbergte seit dem 14. Jahrhundert eine Ziegelei, ist sogar auf dem Stadtplan von Hedemann von 1722/24 mit Scheune und Ofen deutlich eingezeichnet, diente bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als Ratsziegelei der Neustadt.

Es wird eingefasst von Deutschem Dorf, Gärtnerhof Matthias und VHS-Bildungswerk, die Neustädtische Wassertorstraße mündet von Norden direkt aufs Gelände. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es Pläne für eine Wohnbebauung, die wegen der beiden Weltkriege nie realisiert wurde.

