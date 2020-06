Rund um die Uhr geöffnet: So funktioniert die neue Packstation in Brandenburg-Nord

Brandenburg/H

24 Stunden und sieben Tage die Woche läuft die neue DHL-Packstation in der Willi-Sänger-Straße 46 a. Servicetechniker Thomas Nürnberger prüft vor dem Start die Einstellungen des Paketautomaten mit 76 Fächern.

So sieht die neue DHL-Packstation in der Willi-Sänger-Straße aus. Quelle: André Großmann

Anzeige

Abholung ist 24 Stunden möglich

„Für mich ist wichtig, dass alles richtig verbaut ist und die Software im Zusammenspiel mit der Technik problemlos läuft. Jeder kann hier seine Pakete abholen, egal zu welcher Zeit. Das kann sinnvoll sein, wenn man mal lange arbeiten muss“, sagt der 31-Jährige. Er schraubt, prüft die Fächer und ist zufrieden mit dem Zustand der 2,20 Meter hohen und 4,50 Meter langen Station.

Weitere MAZ+ Artikel

Zehn Packstationen in der Havelstadt Die neue Packstation in der Willi-Sänger-Straße ist die zehnte in der Havelstadt. In Brandenburg an der Havel gibt es insgesamt 717 Packstations-Fächer. Die größte Packstation der Stadt steht in der Zanderstraße 10 g und hat 121 Fächer. Diskussionen für weitere Standorte wie im Brandenburger Rathaus dauern an. Gegenwärtig gibt es bundesweit rund 5.000 DHL-Packstationen mit mehr als 500.000 Fächern. Die Deutsche Post hat angekündigt, bis zum kommenden Jahr 2021 die Zahl der Packstationen deutschlandweit auf rund 7.000 Automaten auszubauen. Unter www.postfinder.de rufen Kunden nach Eingabe ihres Standorts die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Packstationen ab.

Doch wie funktioniert der Empfang von Paketen an einer Packstation? Wer sie nutzen will, registriert sich dafür zunächst auf der Internetseite der DHL, Neukunden brauchen ein Smartphone oder Tablet. Sobald das Paket in der Willi-Sänger-Straße eintrifft, erhält der Empfänger eine Nachricht per App oder im Briefkasten eine Karte mit Strichcode. Diesen scannt der Abholer an der Packstation ein, dann öffnet sich ein Fach zur Entnahme seines Paketes.

Nicht jedes Paket passt in die Packstation

Jeden Tag legt ein Zusteller die Päckchen auf seiner täglichen Tour in die Station. Er unterscheidet zwischen Paketen, die direkt an eine Station adressiert sind und Sendungen, bei denen Empfänger beim Zustellversuch nicht angetroffen wurden.

Sobald sich ein Fach in der Station öffnet, registriert die Software die Entnahme und zeigt ein freies Fach an. Das Verschicken von Paketen ist bei der Station aber auch ohne Anmeldung möglich.

So sieht es im Innern der neuen Packstation aus. Quelle: André Großmann

Doch nicht jedes Paket passt in den neuen Automaten. „Sendungen mit einer minimalen Größe von 15 x 11 x 1 cm und einer maximalen Größe von 60 x 35 x 35 cm sind für den Empfang über die Packstation geeignet. Dazu gehören zum Beispiel Päckchen, Pakete, Groß- und Maxibriefe ohne Zusatzleistungen“, sagt Anke Blenn von der Pressestelle der DHL.

Was bei einem Defekt passiert

Bei einem Defekt des Automaten oder bei Sendungen, die zu klein oder zu groß sind, liefern Zusteller die Pakete in eine andere Packstation oder bringen sie in eine Postfiliale, in der Kunden ihre Lieferung abholen.

Kunden erhalten dann eine Nachricht per E-Mail oder SMS. Die Umleitung erfolgt ohne Rücksprache. Die Pakete sind dann meist am nächsten Werktag abholbar, ihre Lagerfrist verkürzt sich auf sieben Tage. In der Filiale müssen Empfänger ihre Identität anders als am Automaten mit dem Personalausweis oder Reisepass bestätigen.

Fünf bis sieben Prozent Wachstum

Anke Blenn betont, dass die Zahl der Pakete in den letzten Jahren „stetig steigt“ und spricht von fünf bis sieben Prozent Wachstum pro Jahr. „Durch die Corona-Pandemie liegen wir derzeit deutlich über diesem erwarteten Wachstum und gehen auch für die kommenden Monate von einem ähnlichen Trend aus“, sagt sie der MAZ. Sie ist sicher, dass die Zahl der Packstationen in den nächsten Monaten und Jahren zunimmt, auch wenn dies eine Herausforderung ist.

„Es müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Standort geeignet ist. Unter anderem ein Stromanschluss, die Einhaltung der notwendigen Abstände zu umliegenden Gebäuden oder auch die Beachtung geltender Denkmalschutzbestimmungen“, kommentiert sie.

Von André Großmann