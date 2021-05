Runder Geburtstag in Rietz: Klaus Windeck ist 80 Jahre alt geworden

Brandenburg/H

Klaus Windeck kann sich an seinem 80. Geburtstag zurücklehnen. Denn eine Bitte wird sicher nicht an den über Brandenburg an der Havel hinaus bekannten Handwerksmeister und Metallbauunternehmer herangetragen.

Seine Lebenserinnerungen muss er nicht mehr zu Papier bringen. Denn das hat er schon, wie so viele Dinge, in acht Lebensjahrzehnten erledigt. Das Buch „Klaus Windeck – ein Handwerk, eine Stimme“ ist längst erschienen.

Die Familie hatte lang genug positiv auf den Mann eingewirkt, der in der Nachwendezeit, aber eigentlich auch schon davor das Gesicht und vor allem die Stimme des ostdeutschen Handwerks war.

Als junger Mann musste er nach dem Tod seines Vaters in dessen Fußstapfen treten. So begann sein Leben als Firmenchef vor 60 Jahren. Sohn Oliver führt inzwischen das Geschäft. Auch Tochter Sandra Damaschke und Enkel Sebastian arbeiten in wichtigen Positionen im Rietzer Familienunternehmen.

Der langjährige Präsident der Handwerkskammer Potsdam, inzwischen deren amtierender Ehrenpräsident, dürfte am 6. Mai zu seinem runden Geburtstag allerhand Glückwunschbotschaften gelesen haben.

Woidkes Botschaft

Zu seinen Gratulanten gehören Frauen und Männer, die im Land Brandenburg Rang und Namen haben. So wie Dietmar Woidke. Denn auch den dritten Ministerpräsidenten Brandenburgs begleitet der Jubilar aus sicherer Entfernung durch dessen Amtszeit.

In Woidkes Glückwunschschreiben heißt es: „Ihr Name steht für umfassendes Engagement in unterschiedlichen Bereichen. Als einstiger Chef des traditionsreichen mittelständischen Familienunternehmens Metallbau Windeck GmbH, das von Ihnen erfolgreich durch die Zeit der Wiedervereinigung und die schweren Jahre der Nachwendezeit navigiert wurde, haben Sie viel geleistet für das Metallhandwerk wie für das ostdeutsche Handwerk insgesamt.“

Für den „Streiter für alle Belange unserer Handwerksbetriebe“ habe schon früh die Nachwuchsförderung im Fokus gestanden, schreibt der Ministerpräsident über den Lehrmeister vieler Generationen.

Vielfältiges Engagement

Klaus Windeck wurde 1995 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und 2006 mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet.

Der Name Windeck steht nicht nur für ein Unternehmen, sondern auf für die Förderung sozialer Projekte, für den Naturschutz und die Unterstützung von Kunst und Kultur. So war der gelernte Schlosser viele Jahre lang Vorsitzender des Krugpark-Fördervereins in Brandenburg an der Havel.

Selbst einen Ausflug in die Kommunalpolitik hat der Meister seines Faches einmal gewagt und die FDP eine Zeit lang in der Stadtverordnetenversammlung vertreten. Da machte er manchmal den Eindruck, als machten ihm andere Dinge mehr Spaß. Nicht unwichtig für jemanden, der gern einmal lacht.

Von Jürgen Lauterbach