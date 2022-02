Brandenburg/H

„Meine Tochter, meine Enkel, mein Schwiegersohn – sie alle sind in Odessa, und dort fallen Bomben!“ Felix Byelyenkov, der Vorsitzende der Brandenburger Jüdischen Gemeinde, ist außer sich, Wut und Angst mischen sich in seiner Stimme. „Dieser Bandit bringt den Krieg nach Mitteleuropa“, schimpft Byelyenkov auf Wladimir Putin, den er schlicht für einen „verrückten Diktator“ hält.

Feliks Byelyenkov betreut die jüdische Gemeinde und das Gemeindehaus in der Großen Münzenstraße. Quelle: Heike Schulze

Am Donnerstagvormittag hat er mit seiner Familie telefoniert: „Dort herrscht die blanke Angst“, sagt er. Für den Juden gibt es nur eine Lösung, das Drama zu beenden: „Wir müssen Putin zu Frieden zwingen!“ Und er glaubt zu wissen wie: „Auch Corona kann man nicht mit Worten besiegen.“ Es brauche eine harte, unmissverständliche Antwort der Nato und der Weltgemeinschaft, die den Ukrainern in der Stunde der Not „mit Solidarität und Macht zur Seite stehen.“

Jahrzehntelang habe der Westen zugesehen, wie sich Russland gebärdet habe. „Sie haben die Krim eingenommen, Georgien gefressen. Und wir haben nur zugesehen. Jetzt brauchen wir eine radikale Antwort. Wir können nicht weiter Frieden spielen“, meint Felix Byelyenkov. Er warnt vor Blauäugigkeit und fühlt sich an Hitler erinnert: „Erst die Ukraine, dann Europa – und dann die Welt?“

Waldemar Bauer ist Kasache und nach der Wende nach Brandenburg gekommen. Der CDU-Lokalpolitiker ist wie Felix Byelyenkov ebenso in der ukrainischen wie der russischen Community in Brandenburg vernetzt. Jeweils gut 100 Russen und Ukrainer leben in der Havelstadt. Seit Wochen werde dort über die Krise diskutiert, die nun zu Krieg geworden sei. Hier wie dort – Bauer hat Donnerstag und in den Tagen zuvor viel mit alten Freunden telefoniert, in der Heimat sei die Angst vor dem Krieg riesengroß. Öffentlich äußern wollen sich viele Ukrainer nicht. Sie fürchten den langen Arm Russlands auch in Deutschland, sagt Waldemar Bauer.

Waldemar Bauer, CDU Quelle: Foto: Jast

Auch für ihn liegt der Schlüssel zur Beendigung des Konflikts in der Reaktion des Westens. „Angst hat Putin vor der Nato nicht“, glaubt er. Doch die Isolation Russlands und harte Sanktionen könnten dazu führen, dass die Russen selbst aufbegehren gegen den Krieg. Sei die Antwort des Westens nicht hart und entschlossen genug, befürchtet Bauer, dass der Krieg nicht nur in der Ukraine bleibt: „Dann folgt das Baltikum. Und Polen, Rumänien.“ Den Einflussbereich der Sowjetunion, den wolle Putin zurück, glaubt der 70-Jährige.

Nato-Osterweiterung ein Fehler

Auch wenn Bauer den Überfall zutiefst verurteilt: Unverständlich ist ihm das Vorgehen der Russen nicht. Bei der Wiedervereinigung habe man 1989 den Russen versprochen, die Nato werde sich nicht weiter nach Osten ausdehnen. Heute stünden Nato-Armeen vor der russischen Haustür. Das Problem der Russen sei weniger, dass sich die osteuropäischen Staaten in der EU und der Nato befänden, als vielmehr der Umstand, dass auch fremde Nato-Heere in diesem Ländern stationiert seien. „Warum sind die da? Es gibt doch gar keinen Bündnisfall“, fragt er. Ergo hätten sie dort nichts zu suchen.

Wie man der Krise Herr wird? „Nach dem Krieg wird sowieso verhandelt. Also lasst den Krieg ausfallen und verhandelt jetzt“, fordert Bauer. Und zum Zum Ergebnis der Verhandlungen müsse dann auch gehören, dass auch die Nato Zugeständnisse macht und die Sicherheitsinteressen der Russen ernster nimmt. „Gott sei Dank ist die Ukraine kein Nato-Mitglied“, sagt er abschließend.

Igor S. (Name geändert) lebt in Brandenburg und ist schon als Kind als Russlanddeutscher in die Havelstadt gekommen. Seine Frau ist Ukrainerin. Ihre Eltern leben in Lwiw, dem früheren Lemberg. Von Berlin nach Lemberg ist der Weg kürzer als von Berlin nach Paris. So nah ist der Krieg an die polnische Grenze herangerückt. Russische Angriffe sind auch dort als gesichert gemeldet worden.

„Die Familie hat Angst“, beschreibt S. die Gespräche der letzten Tage. Während im Osten der Ukraine viele Russen friedlich mit den Ukrainern zusammen leben, ist der Westen des Landes vornehmlich von Ukrainern bewohnt. Sie verbindet nach der Unabhängigkeit nichts mehr mit Russland und der früheren Sowjetunion, sagt S. In Lemberg, so erzählt er weiter, würden jetzt die Menschen in langen Schlangen vor Geschäften und Tankstellen warten, um das einzukaufen, dessen man habhaft werden könne. Die Eltern seiner Frau werden nicht fliehen: „Sie haben gesagt: Wir bleiben hier und kämpfen für unser Land!“

André Plotnikow lebt seit Jahrzehnten in Brandenburg. Der gebürtige Russe hat lange im Rathaus gearbeitet und beobachtet den sich zuspitzenden Konflikt seit Jahren von beiden Seiten. Der studierte Journalist ist, wie er sagt, fassungslos ob des Einmarsches der russischen Armee in der Ukraine. Doch einen Großteil der Schuld sieht er beim Westen und der Ukraine selbst. Die Ukraine sei nicht das demokratische Land, wie es in westlichen Medien dargestellt werde, sagt er.

Ukraine: Regime oder Demokratie?

Es sei ein Regime, das sich einen demokratischen Mantel gegeben habe: „Aber darüber berichtet man hier nicht. Dabei ist auch eine verschwiegene Wahrheit eine Lüge.“ Wenn man den Krieg verstehen wolle, müsse man die Gründe dafür analysieren, sagt Plotnikow. Die Nato habe sich immer weiter Schritt für Schritt ganz dicht an die russische Grenze heran entwickelt. Alle Warnungen vor dem Überschreiten „roter Linien“ seien in den Wind geschlagen und die Botschaften Russlands nicht ernst genommen worden.

Dass Russland die Krim 2014 annektierte, kann Plotnikow verstehen: Die Halbinsel gehörte seit dem 18. Jahrhundert, als Russland die Halbinsel im Krieg mit dem Osmanischen Reich unter seine Kontrolle brachte und 200 Jahre lang behielt, zu Moskau. Sie ist für Russland deshalb so wichtig, weil der dortige Hafen Sewastopol einer der wenigen eisfreien Häfen Russlands ist und damit strategisch als unverzichtbar gilt.

„Was folgte, waren seither Sanktionen, die kontinuierlich verstärkt wurden. Das ist eine Erniedrigung Russlands und wird auch von den Russen so gesehen“, sagt Plotnikow. Den Einmarsch, so beschreibt er seine Recherchen in den russischen Medien, werde nicht als Krieg gegen das ukrainische Volk, sondern gegen das Regime gesehen. Denn: „Das sind doch unsere ukrainischen Brüder.“

Michael Kolkmann Quelle: privat

Auch die Deutschen sorgen sich über das, was wenige hundert Kilometer entfernt passiert. So schreibt der Anwalt Enrico Triebel: „Vorhin haben wir mit unseren Freunden in der Ukraine telefoniert. Kinder, Frauen und ältere Menschen beben vor Angst, die Männer sind bereits in Uniformen, um ihr Land zu verteidigen. Es ist ein sehr bedrückendes Gefühl, hier zu sitzen und nichts tun zu können. So hilflos – und am Telefon direkt die Angst zu spüren. Bitte bleibt gesund und passt auf Euch auf...“

Was ist mit den Staaten des Baltikums?

Der in Brandenburg lebende und an der Uni in Halle lehrende Politologe Michael Kolkmann hat vor längerer Zeit Kiew besucht und dort Vorträge über den Aufbau des deutschen Bundestages und des Parlamentarismus’ gehalten. Auch er sorgt sich, wie er sagt, um die im Aufbau befindlichen demokratischen Strukturen. Und rät, die baltischen Staaten zu schützen.

In Lettland sind etwa 35 Prozent der zwei Millionen Einwohner Russen, Weißrussen oder Ukrainer und überwiegend russischsprachig, in Estland rund 28 Prozent der 1,3 Millionen Einwohner. Nur in Litauen ist die Zahl der Russen mit sechs Prozent vergleichsweise gering. Was würde passieren, wenn auch dort nationalistische Kräfte um Unterstützung in Russland bitten würden, wie jetzt in Donezk und Luhansk geschehen?

Von Benno Rougk